Aviva plc nomina Maurice Tulloch come chief executive officer

Aviva plc ha annunciato che Maurice Tulloch è stato nominato chief executive officer.

Adrian Montague, chairman di Aviva, che ha agito come executive in attesa della nomina del ceo, tornerà al suo ruolo di non-executive chairman il 4 marzo 2019.

Maurice è entrato nella compagnia nel 1992 e nel 2017 è stato nominato membro del board di Aviva plc. Maurice è attualmente ceo International Insurance e ha la responsabilità delle operations Vita e Danni di Francia, Canada, Irlanda, Italia, Polonia, Turchia e India. Prima è stato ceo di Aviva Uk e Irlanda General Insurance, uno dei più grandi business del Gruppo Aviva

Adrian Montague ha commentato: “Maurice sarà un eccellente chief executive. Conosce il business perfettamente. Ha guidato i nostri business in Uk e a livello internazionale e ha formato dei team solidi sia nel Vita che nel Danni. Maurice conosce i nostri punti di forza, sa dove abbiamo bisogno di migliorare e ha una profonda conoscenza del settore e dei bisogni dei clienti. È davvero ben qualificato per dare nuova energia alla società e portare una crescita di lungo termine. Il board ha gestito un processo di selezione accurato e altamente competitivo. Abbiamo intervistato insieme candidati esterni e candidati interni rispettati e di grande esperienza. Questo processo ha portato a una conclusione unanime e a un grande risultato”.

Maurice Tulloch, chief executive officer di Aviva, ha dichiarato: “Sono onorato di guidare la società, un business di cui faccio parte da 26 anni. C’è una chiara opportunità di realizzare il significativo potenziale ancora non sfruttato. Siamo finanziariamente forti, abbiamo un brand ben conosciuto e business eccellenti. Ma c’è ancora da fare per migliorare i ritorni per gli investitori. Dobbiamo focalizzarci sulle fondamenta dell’assicurazione e dare ai nostri cliente la migliore esperienza possibile facendoci trovare lì quando hanno bisogno di noi, proteggendo ciò che è importante per loro e aiutandoli a risparmiare per il futuro. Con la cura e la professionalità delle nostre persone dedicate, so che cresceremo”.

