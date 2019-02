Aviva presenta AvivaPlus, assicurazione modulare nata dalla collaborazione con Guidewire

di

La partnership annunciata lo scorso settembre tra Aviva e Guidewire Software Inc. – software company americana specializzata in soluzioni tecnologiche dedicate al mondo assicurativo – entra nel vivo.

La compagnia assicurativa ha investito in innovazione costruendo un nuovo modo di fare l’assicurazione.

L’obiettivo è quello di creare prodotti più semplici e modulari che diano al cliente la libertà di scegliere quello di cui ha bisogno nel momento in cui ne ha bisogno, senza vincoli di durata. Il tutto in modalità completamente digitale, una sorta di polizza on demand da attivare in base alle proprie esigenze.

Il progetto è attualmente nella fase pilota e sarà completato nei prossimi mesi; le agenzie coinvolte hanno a disposizione un prodotto innovativo dedicato alle pmi, AvivaPlus Business, e una nuova piattaforma digitale, AvivaPlus, che “libera” il processo dalla carta: in questo modo si ampliano le opportunità e le modalità di contatto tra il cliente ed il proprio intermediario, non più limitate a interazioni “face to face”, ma anche attraverso lo smartphone o qualsiasi altro device digitale. Si tratta di una polizza mensile che può essere cancellata o modificata in qualunque momento, offrendo massima flessibilità.

L’innovazione del modello di business è supportata da diverse partnership strategiche che, attraverso l’integrazione con Guidewire, hanno permesso l’introduzione della firma elettronica, dei pagamenti digitali e della digitalizzazione della documentazione cartacea che ora verrà gestita via mail. È stata inoltre adottata la metodologia di sviluppo “agile” riducendo significativamente i tempi di realizzazione.

“Il percorso appena iniziato ci porterà a cambiare radicalmente il modo di fare assicurazione costruendo un modello realmente omni-canale – ha sottolineato Vittorio Giusti, coo di Aviva in Italia -. Con questo progetto Aviva sottolinea infatti la centralità del cliente e fa della semplicità di accesso e della chiarezza dei messaggi elementi cardine della propria offerta. Vogliamo allineare i nostri standard alle aspettative di servizio cui le web company hanno abituato i consumatori –prosegue Giusti. Siamo partiti con un prodotto per le piccole e medie imprese ma l’obiettivo è di aprire nel corso dell’anno la nuova offerta ai diversi target di clientela”.

“Ci congratuliamo con Aviva per l’implementazione di Guidewire InsurancePlatform™ (Core and Digital products) – ha commentato Sheridon Glenn, vice president, Professional Services, Guidewire Software -. In soli sei mesi hanno svolto un lavoro straordinario. Grazie al tool Guidewire’s Advance Product Designer (Apd) Aviva può oggi definire e costruire prodotti in pochi giorni. La loro determinazione a dar vita a un’assicurazione digitalizzata, flessibile e facilmente gestibile dai clienti, deve essere per loro un ulteriore motivo di orgoglio”.

