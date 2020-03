Aviva torna on air con la campagna sul prodotto “Aviva SalvaGuai”

Aviva Assicurazioni è tornata on air dal 15 marzo per raccontare agli italiani come proteggere casa e famiglia con Aviva SalvaGuai, soluzione modulare con pagamento mensile che tutela se stessi e la propria famiglia dai danni ad altri. Il prodotto copre infatti le conseguenze economiche dei danni che tutti i componenti del nucleo famigliare, compresi gli animali domestici, possono causare involontariamente a terzi. Tutto questo a partire da 6€ al mese.

Presenza ormai consolidata del testimonial Martin Castrogiovanni e alternanza di 2 creatività diverse per raccontare gli strani, ma frequenti, casi della vita in cui avere un’assicurazione contro i danni a terzi può davvero fare la differenza: al bambino che gioca a rugby e colpisce per sbaglio il televisore del vicino che sta traslocando, si affianca una nuova creatività in cui il cane di Martin provoca danni imprevedibili inseguendo una pallina dentro un negozio di antiquariato. In entrambi i casi alla domanda “Ma lo sai quanto ti costa?” il Gigante Buono del rugby italiano risponde sollevato “Ho Aviva SalvaGuai”.

La scelta di rappresentare, con questo nuovo film, i rischi derivanti dalla presenza di un animale domestico, fa riferimento alla tendenza di far entrare in casa anche un amico a 4 zampe. Questo trend è ormai adottato da quasi il 30% delle famiglie italiane, rendendo la problematica sempre più sentita e rilevante.

I 2 spot, entrambi da 15 secondi, andranno in onda sulle principali reti televisive nazionali tra cui Rai, Mediaset, LA7 e Sky dal 15 al 28 marzo.

La creatività della campagna è firmata da John O’Neill e le riprese video curate dalla casa di produzione Altamarea Film. La pianificazione media è invece affidata a Mindshare, agenzia di GroupM (media holding del gruppo Wpp).