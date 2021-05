Avvera: 30 nuovi agenti nella rete mutui da inizio anno. Obiettivo 250 professionisti nel 2021

Dall’inizio dell’anno Avvera ha inserito 30 nuovi agenti nella propria rete specializzata nel settore dei mutui. In particolare, sono entrati in Lombardia Roberto Bruno, Cristian Rainoni, Luigi Vierti, Giuseppe Ivan Sgura, Lorenzo Citi, Gabriele Carloni, Angela Tarantini, Matteo Scudieri, Marco Ferrari e Marco Finotti, in Piemonte Stefania Correale e Manja Dreazzani, in Sardegna Massimo Sanna e Valentina Iovine, in Campania Davide Califano, Elisa Allocca e Antonio Narducci, nel Lazio Federico Maciocci, Valerio Cipriani, Maria Concetta Capuano, Simone Filomena, Daniele La Rocca e Alessandra Mossa, in Calabria Bruno Curcio e Fabio Frisenda, in Umbria Cesare Cascianelli, in Emilia Romagna Fabrizio Barbieri, Martina Serafini e Marco Costa e in Sicilia Patrizia Grimaldi.

L’obiettivo della società del gruppo Credem specializzata nei mutui e nel credito al consumo per i privati è far crescere tali risorse all’interno della rete costituita da agenti esperti e raggiungere entro il 2021 quota 250 professionisti attivi sul territorio nazionale. Tale obiettivo prevede anche un importante piano di formazione e di investimento per lo sviluppo delle competenze degli agenti. Il potenziamento della rete darà così la possibilità ad Avvera di estendere la sua presenza in modo capillare su tutto il territorio nazionale e rafforzare la relazione con la clientela inserendo nella squadra sia giovani professionisti, anche con competenze in ambito digitale, sia profili con esperienza.

Tali caratteristiche sono fondamentali per la rete mutui Avvera che nel 2020 ha raggiunto rilevanti risultati con una media di erogato per agente pari a 3 milioni di euro. Il trend positivo è proseguito anche nei primi mesi del 2021. Più in dettaglio, da gennaio ad aprile nell’area del nord Italia, coordinata da Massimo Alessandro Campani, sono stati erogati 72,3 milioni di euro di mutui in aumento del 92% rispetto all’erogato nello stesso periodo dell’anno precedente pari a 37,6 milioni di euro. Per quanto riguarda l’area sud est coordinata da Michele Ciliberti, sono stati raggiunti 28,7 milioni di euro di mutui erogati in crescita del 40,8% rispetto ai 20,4 milioni di euro dello stesso periodo del 2020. Nel centro Italia, area guidata da Luigi Del Giudice, sono stati erogati 40,8 milioni di euro di nuovi mutui, più che raddoppiati rispetto ai 19,5 milioni dell’anno precedente. Nell’area sud ovest e isole, coordinata da Carmine Noviello, sono stati erogati invece 90,1 milioni di euro di mutui, +59,8% rispetto all’erogato dell’anno precedente pari a 56,4 milioni di euro.

Nel 2021 la società punta a superare questi numeri e raggiungere l’80% dei mutui stipulati unicamente in digitale tramite il servizio Avvera Adesso, la soluzione digitale che permette di sottoscrivere un contratto di finanziamento a distanza, tramite un processo di onboarding che prevede il video riconoscimento e la sottoscrizione dei contratti tramite la firma elettronica qualificata.

“Grazie all’importante attività di reclutamento degli ultimi mesi, all’attività di formazione e alle tecnologie innovative che permettono di annullare le distanza, siamo molto orgogliosi di aver raggiunto nel 2020 dei risultati così importanti. ll lavoro di squadra è essenziale per raggiungere questi traguardi e trasformare in breve tempo un sogno in realtà”, ha dichiarato Giandomenico Carullo, vice direttore generale e direttore commerciale rete mutui di Avvera.