Avvera: 6 nuovi agenti a giugno e luglio e 3.000 pratiche di mutuo nel I semestre

A giugno e luglio Avvera, società del gruppo Credem specializzata nei mutui e nel credito al consumo per i privati, ha inserito sei nuovi professionisti, raggiungendo quota 36 nuovi ingressi da gennaio 2021 per un totale di 239 agenti Mutui Avvera.

In particolare, sono entrati in squadra Antonio Nicolò Palumbo ed Eva Kina in Lombardia, Massimo Brucoli in Puglia, Fabio Esposito in Liguria, Nunzia Sannino e Grazia Elena Viesti nel Lazio.

La strategia di rafforzamento della rete ha come obiettivo quello di raggiungere entro la fine del 2021 quota 250 agenti attivi sul territorio nazionale. Grazie infatti ad un importante piano di formazione e di investimento per lo sviluppo delle competenze dei professionisti, Avvera punta ad assicurare una presenza capillare su tutto il territorio nazionale e rafforzare così la relazione con la clientela.

Il trend positivo della rete mutui, è confermato anche dai risultati commerciali registrati nel primo semestre 2021 in tutte le aree coordinate dai team manager e dal responsabile Giandomenico Carullo.

I risultati del primo semestre

Da gennaio a giugno sono state generate circa 3.000 pratiche mutuo per un totale erogato di 343 milioni di euro che rappresenta per Avvera una crescita del 54% rispetto l’anno precedente. Più in dettaglio, nell’area del nord Italia, coordinata da Massimo Alessandro Campani, sono stati erogati 108,9 milioni di euro di mutui in aumento del 57,6% rispetto all’erogato nello stesso periodo dell’anno precedente pari a 69,1 milioni di euro. Per quanto riguarda l’area sud est coordinata da Michele Ciliberti, sono stati raggiunti 39,6 milioni di euro di mutui erogati in crescita del 25,6% rispetto ai 31,5 milioni di euro dello stesso periodo del 2020. Nel centro Italia, area guidata da Luigi Del Giudice, sono stati erogati 56,9 milioni di euro di nuovi mutui, più che raddoppiati rispetto ai 31,1 milioni dell’anno precedente. Nell’area sud ovest e isole, coordinata da Carmine Noviello, sono stati erogati invece 132 milioni di euro di mutui, +49% rispetto all’erogato dell’anno precedente pari a 88,6 milioni di euro.

“I risultati raggiunti in questo primo semestre dell’anno confermano l’ottimo lavoro svolto dalla rete e dagli uffici centrali in questi mesi – ha dichiarato Giandomenico Carullo vice direttore generale e direttore commerciale rete mutui di Avvera -, la strada per raggiungere il traguardo è ancora lunga ma sono certo che grazie all’eccellente lavoro di squadra riusciremo ad arrivare all’obiettivo”.