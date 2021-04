Avvera e Metlife annunciano partnership nei prestiti finalizzati

Si amplia la collaborazione tra Avvera, società del gruppo Credem specializzata nel finanziamento alle famiglie, e MetLife, una delle principali compagnie a livello mondiale nell’ambito dei prodotti assicurativi per la protezione della persona. La partnership, già avviata sul business della cessione del quinto, si estende ai prodotti assicurativi riservati ai sottoscrittori di prestiti finalizzati all’acquisto di un bene.

Chi sottoscrive un prestito di Avvera avrà quindi la facoltà di acquistare una polizza assicurativa cpi (creditor protection insurance) offerta da MetLife, a garanzia di una maggiore protezione del finanziamento nell’eventualità di episodi negativi che non consentano di proseguire nella restituzione del prestito erogato.

“La nostra capacità di integrare l’assicurazione con il prodotto finanziario rappresenta uno degli elementi che contraddistinguono l’offerta di MetLife. L’attuale contesto sta mettendo sempre più in evidenza il ruolo sociale svolto dai prodotti assicurativi confermato dalla crescente domanda di protezione – afferma Maurizio Taglietti, general manager di MetLife in Italia –. Le polizze cpi sono particolarmente utili in momento di incertezza economica per aiutare a portare avanti i propri progetti e noi siamo in grado di supportare i nostri partner proprio con questo tipo di offerta particolarmente apprezzata dai loro clienti”.

Questo accordo si inserisce nelle rispettive strategie di sviluppo delle società: da un lato, quella di MetLife, volta a supportare i propri partner con soluzioni innovative e costruite su misura per la protezione dei loro clienti; dall’altro, in quella di Avvera, come conferma l’amministratore delegato Lorenzo Montanari: “Il piano industriale di Avvera prevede importanti obiettivi di crescita nel comparto del credito al consumo, in particolare in quello dei prestiti finalizzati, con 1 miliardo di prestiti erogati nel quadriennio 2021-2023, di cui oltre 80 milioni già nel corso del 2021, primo anno di avvio di questo business per la Società. In questo senso si inserisce la partnership tra Avvera e MetLife, già attiva sulla cessione del quinto, che da oggi viene estesa anche ai prestiti finalizzati, arricchendo la gamma di offerta assicurativa collegata a questa tipologia di finanziamenti, attraverso un prodotto di protezione del prestito completo, ideato per soddisfare le esigenze di protezione di qualsiasi categoria di cliente e di supportare gli obiettivi di crescita del business della società”.