Avvera, entra nel capitale del Gruppo Santamaria, specializzato in cessioni del quinto

Avvera, la società del Gruppo Credem nata lo scorso mese di maggio e specializzata nei mutui e nel credito al consumo per i privati, ha acquisito una quota del capitale del Gruppo Santamaria, intermediario finanziario attivo principalmente in Sicilia nel collocamento di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio.

Per Avvera, guidata dall’amministratore delegato e direttore generale Lorenzo Montanari, l’obiettivo di tale accordo è accelerare lo sviluppo dei volumi di business previsti dal piano recentemente annunciato, che prevede di arrivare a generare, dal 2022, 1,5 miliardi di euro annui tra nuovi mutui (450 milioni di euro) e finanziamenti di credito al consumo (oltre un miliardo di euro) portando a regime gli importanti investimenti effettuati nel triennio.

Il Gruppo Santamaria, guidato dall’amministratore delegato Agata Fichera, è un agente in attività finanziaria operativo dal 2007 nel settore dei finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, ha sede a Catania, dove sono localizzati un negozio finanziario e un contact center. La società può vantare una presenza decennale e una forte conoscenza del territorio, che consentono di ricoprire un ruolo di leadership nel settore della cessione del quinto in Sicilia, con volumi intermediati pari a quasi 40 milioni di euro nel 2018. Tali volumi sono provenienti per la quasi totalità dal canale diretto ovvero dalla vendita on-site con forte rapporto tra filiale e cliente.

Tale operazione, inoltre, rappresenta un fattore abilitante di una serie di benefici per Avvera e per il Gruppo Credem, tra cui il significativo potenziale di acquisizione da parte del Gruppo di nuova clientela, su cui effettuare azioni di cross-selling e repeat business, attraverso la bancarizzazione dei clienti raggiunti dall’agente Gruppo Santamaria tramite il collocamento dei prodotti di prestito personale e cessione del quinto (fino a 8.000 potenziali nuovi clienti raggiungibili in 3 anni). Rilevante sarà anche l’aumento della presenza territoriale in Sicilia tramite un presidio consolidato rappresentato da una rete multiprodotto specializzata nella cessione del quinto. L’accordo consentirà anche l’accelerazione dello sviluppo del business dei prestiti personali sul canale open market, che rappresenta una delle principali obiettivi di business e dei fattori differenzianti di Avvera rispetto all’operatività attuale del Gruppo Credem.

Per il Gruppo Santamaria l’ingresso nel capitale da parte di un socio solido come il Gruppo Credem contribuirà ulteriormente al rafforzamento del posizionamento strategico nelle aree di presidio, a cui si aggiunge la possibilità di definire in modo congiunto una strategia di crescita significativa. L’obiettivo è consolidare il core business fuori dalla Sicilia attraverso strumenti di web marketing e sviluppare il comparto del prestito personale attraverso lo sviluppo di un’attività di cross selling sul proprio portafoglio e dedicare un apposito canale digitale allo sviluppo dell’open market.

La quota di capitale oggetto dell’accordo è pari al 10% ed è potenzialmente incrementale a discrezione di Avvera stessa fino ad un massimo del 30%.

“Questa operazione rappresenta per noi un grande opportunità e una nuova esperienza di partnership con una delle più importanti realtà nazionali nel settore della cessione del quinto – ha dichiarato Lorenzo Montanari, amministratore delegato di Avvera -. Vogliamo affiancare e investire nel Gruppo Santamaria per sostenere i loro programmi di crescita mettendo a disposizione il nostro portafoglio prodotti, che oltre alle cessioni del quinto dispone di prestiti personali, prestiti finalizzati e mutui. Siamo veramente molto contenti di questa operazione e crediamo che possa essere un accordo di reciproca soddisfazione per entrambi e di lunga durata”.

“La nostra azienda potrà consolidare la relazione con i propri clienti sia con il valore aggiunto dei prodotti del Gruppo Credem che con la tecnologia proposta da Avvera, che garantisce processi moderni e con elevata sicurezza”, ha aggiunto Agata Fichera, amministratore delegato del Gruppo Santamaria.

“La sinergia tra le due aziende rappresenta una grande opportunità per tutti i giovani che vorranno sviluppare il nostro progetto nel settore creditizio. A breve presenteremo un piano di reclutamento e di formazione su tutto il territorio nazionale per dare la possibilità di iniziare una carriera lavorativa di grande impatto”, ha dichiarato Mario Scandura, consigliere di Gruppo Santamaria.