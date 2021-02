Intermediazione creditizia e sport, Avvera lancia campagna con 12 atleti ambasciatori

Avvera, società del gruppo Credem specializzata nei mutui e nel credito al consumo per i privati, ha siglato una partnership con 12 atleti di diverse discipline sportive che, nel corso del 2021, saranno ambassador della società con l’obiettivo di promuovere valori comuni come il gioco di squadra, la determinazione nel raggiungere gli obiettivi e la capacità di affrontare le difficoltà.

Tale progetto, denominato “Storie di Sport”, prenderà il via ad Aprile e vedrà la partecipazione di Cristina Chirichella e Miriam Sylla (pallavolo), Aurora Galli (calcio), Alessandro Velotto e Francesco Di Fulvio (pallanuoto), Eleonora Sarti (arco paralimpico), Milena Baldassarri (ginnastica ritmica), Viviana Bottaro (karate), Ludovico Fossali (arrampicata sportiva), Benedetta Pilato (nuoto), Tommaso Allan (rugby) e Alessia Korotkova (taekwondo). In particolare, gli atleti racconteranno attraverso i canali social le proprie storie di successi e difficoltà, sacrificio, miglioramento continuo e voglia di vincere, in parallelo e in coerenza con i valori su cui Avvera ha basato il proprio modello di servizio.

“Vogliamo parlare in modo trasparente e realistico con i nostri clienti, raccontando storie di successo e sacrificio, ma anche di insuccessi temporanei o di difficoltà nel risolvere imprevisti -afferma l’amministratore delegato di Avvera, Lorenzo Montanari –. Sono situazioni di vita reale che i nostri clienti vivono quotidianamente e crediamo che la metafora sportiva sia il modo più efficace per mettersi in contatto con loro, raccontare ciò che anche in Avvera accade ogni giorno. Grazie alla metafora sportiva vogliamo rafforzare il rapporto vero e reale con i nostri clienti”.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Lgs Sportlab, agenzia di management e marketing sportivo, punto di riferimento nel mondo dello sport business. Le sue attività vanno dal management di importanti atleti italiani, all’advisoring nel marketing e nella comunicazione digitale e non solo, affiancando aziende ed investitori. Opera, inoltre, negli eventi e nella formazione aziendale coinvolgendo i propri campioni in qualità di testimonial e promotori dei valori e della cultura sportiva.

“Siamo molto entusiasti di poter realizzare questo progetto insieme ad Avvera, è una collaborazione per noi molto stimolante – commenta Lorenza Guerra Seràgnoli, presidente di Lgs Sportlab -. Avremo l’occasione di poter diffondere contenuti valoriali importanti, di far parlare e, quindi, di far conoscere veramente le storie personali e sportive di tutti gli atleti coinvolti trasmettendo messaggi positivi e condivisibili da tutti”.