Avvera presente all’Automotive Dealer Day 2021 con il prestito finalizzato dedicato al settore auto

Avvera, società del Gruppo Credem specializzata nei mutui e nel credito al consumo sarà tra i partecipanti dell’Automotive Dealer Day 2021, che si terrà quest’anno in presenza presso le fiere di Verona giorno 14, 15 e 16 settembre.

Dopo il recente ingresso nel mercato dei prestiti finalizzati, si legge in una nota, Avvera ha deciso di partecipare all’evento più importante per il settore automotive, che rappresenta per la società uno spazio utile per la promozione del nuovo canale distributivo e il prodotto di prestito dedicato al settore Auto, al quale sono state abbinate la polizze assicurative più adatte create in collaborazione con MetLife.

Avvera e MetLife offrono ai propri clienti soluzioni per proteggersi da imprevisti che potrebbero condizionare la capacità di rimborsare il debito grazie alle polizze MetLife Protezione Base, MetLife Protezione Privati e MetLife Protezione.

La nuova linea di Business Avvera, guidata dal direttore commerciale rete agenti multiprodotto Fabio Peluso, da gennaio completa infatti l’offerta di credito per le famiglie e mira a raggiungere 175 milioni di euro di prestiti erogati entro la fine dell’anno di cui 150 milioni nel comparto del prestito finalizzato, con particolare focus nell’automotive, e 25 milioni di euro circa nei prodotti di prestito personale e cessione del quinto dello stipendio.

I risultati registrati da inizio anno dimostrano il buon andamento della nuova area commerciale che ad Agosto ha raggiunto un numero totale di pratiche pari a 6.084 per un totale di Finanziato di circa 76 milioni Euro, dei quali 4.673 pratiche e 70 milioni Euro di Fatturato sono dedicati al prodotto Automotive .

L’Automotive Dealer Day è il principale evento dedicato al b2b del settore automotive in tutta Europa. L’edizione 2019 ha registrato la partecipazione di oltre 4.800 operatori, raggiungendo circa il 70% dei concessionari nazionali, 14 case automobilistiche e 6 associazioni di categoria. Nel 2020 l’evento ha raggiungo la sua diciottesima edizione e, nonostante si sia svolta in modalità totalmente digitale per la situazione di emergenza sanitaria, ha registrato la partecipazione di circa 3mila utenti collegati, per un programma di più di 50 workshop con 100 relatori tra programma ufficiale e meeting delle aziende.

Durante le tre giornate della nuova edizione 2021 sarà possibile ricevere informazioni riguardanti il prodotto Avvera presso lo stand 15 nell’area Business.

“Siamo molto felici di poter partecipare alla nuova edizione del Dealer Day 2021 – ha sottolineato Fabio Peluso – .Questo evento rappresenta per noi un momento fondamentale per la crescita del nostro business perché siamo convinti che il mercato automotive sia tra i più importanti della nostra economia nazionale e internazionale. Come Avvera vogliamo essere al fianco dei nostri clienti e dei nostri dealer per supportare la ripresa economica creando solide sinergie e offrendo un prodotto competitivo grazie anche alla collaborazione del nostro partner MetLife”.