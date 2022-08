Avvera, utile a 6,8 milioni nel primo semestre

Avvera, società del Gruppo Credem specializzata nei mutui e nel credito al consumo per i privati, ha chiuso il primo semestre dell’anno con risultati di particolare rilievo: un utile netto di 6,8 milioni di euro (+127% rispetto ai 2,1 milioni di euro del 2021); un ammontare complessivo dei finanziamenti erogati e intermediati di 750 milioni di euro (+32,2% rispetto a 568 milioni di euro del 2021); e premi assicurativi collocati per 10,3 milioni di euro (+72,1% rispetto a 5,9 milioni di euro a fine giugno 2021).

Nella prima metà dell’anno, inoltre, la società ha raggiunto 26 mila nuovi clienti, dato in crescita del 36,5%.

“Il progetto procede in ampio anticipo sugli step di crescita previsti nonostante il non facile scenario pandemico che ha reso ulteriormente impegnative le attività – ha dichiarato Lorenzo Montanari, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Avvera -. Sono fiducioso che nel 2022 raggiungeremo tutti i target previsti sia economici, sia commerciali”.

Avvera ha un modello di business multi-prodotto, con erogazione di prestiti personali, prestiti con cessione del quinto dello stipendio e della pensione, prestiti finalizzati e intermediazione di mutui per la casa, unito alla multicanalità, in quanto opera con tre reti di agenti finanziari in esclusiva e collaboratori, ciascuna dedicata a una delle linee di business, oltre ad una struttura specializzata per le partnership con banche partner.

La società punta a crescere ulteriormente nei prossimi anni con un forte sviluppo della componente prestiti personali e prestiti finalizzati grazie anche al focus su innovazione e digitalizzazione di prodotti e servizi.

A oggi oltre il 30% delle operazioni di Avvera sono concluse attraverso modalità digitali; parallelamente la società ha avviato un percorso per la realizzazione di un prodotto di prestito personale completamente digitale che integrerà le opportunità derivanti dalla normativa PSD2 in materia di dati.

Proseguirà anche la crescita della rete degli agenti finanziari con l’inserimento di nuovi professionisti anche nel 2022.

“Siamo pronti per affrontare la sfida del 2023 che si preannuncia molto impegnativa a causa anche della situazione inflazionistica e alle previsioni sull’andamento dei tassi. Per noi sarà un anno di ulteriori investimenti nel percorso di crescita che dovrà portarci a diventare una società moderna, multicanale e digitale, diventando così un punto di riferimento nel mercato dei crediti alle famiglie. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare tutti i nostri dipendenti, agenti e collaboratori che ogni giorno contribuiscono allo sviluppo e al miglioramento di Avvera”, ha concluso Montanari.

Mutui

Il I° semestre chiude con un erogato pari a 342 milioni di euro di nuovi mutui (in linea rispetto allo stesso periodo del 2021), portando l’erogato medio per singolo agente a 1,4 milioni di euro. Nello stesso periodo sono, inoltre, stati reclutati 30 nuovi professionisti che hanno portato a 250 il totale degli agenti attivi in tutta Italia. La strategia di potenziamento della rete specializzata nei mutui, proseguirà anche nel II semestre 2022, pur avendo già raggiunto l’obiettivo di 250 unità, con una proiezione a fine anno di un erogato superiore ai 600 milioni di euro.

Cessione del Quinto

Con una rete specializzata di oltre 426 tra agenti e collaboratori la società ha finanziato 193 milioni di euro e punta a un aumento importante dei volumi rispetto alla chiusura dell’anno in corso anche in tale segmento di business (+22% vs 2021), con una quota di mercato superiore al 5%.

Prestiti Finalizzati

Entrata a regime il nuovo canale dedicato ai prestiti finalizzati che ha raggiunto circa 164 milioni di euro di finanziamenti erogati nel semestre (+363% vs 2021) e 29 agenti in struttura a cui si aggiungono 67 collaboratori con importanti investimenti nell’evoluzione digitale dei processi di credito.

Prestiti Personali

La produzione complessiva dei Prestiti Personali si attesta a 49,5 milioni di euro erogati (+63% vs 2021).