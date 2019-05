Axa e Banca Mps al fianco delle Pmi italiane con servizi di protezione sempre più innovativi

Axa Mps Danni e Banca Mps confermano il proprio impegno nel rispondere in maniera sempre più completa e personalizzata ai rischi e ai principali bisogni di protezione che interessano pmi, artigiani, commercianti e liberi professionisti, facendo evolvere l’offerta di “Protezione Business”, l’innovativa soluzione multigaranzia tailor-made, introducendo coperture personalizzate dedicate a bar e ristoranti, alberghi e B&B, negozi di abbigliamento, agricoltura.

Un’offerta personalizzata che nasce da un dialogo diretto con gli imprenditori dei diversi settori e attività che, intervistati, hanno evidenziato quali siano i rischi tipici della loro attività e le esigenze assicurative non ancora soddisfatte.

Un’ulteriore spinta in termini di innovazione nasce dall’introduzione di un servizio di prevenzione dei rischi cyber, che abbina a garanzie per proteggersi da minacce sempre più attuali, attacchi sul web, uso fraudolento dei mezzi di pagamento, furto dell’identità digitale, ripristino della reputazione online, strumenti innovativi di prevenzione e monitoraggio offerti dal partner Crif, azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie (Sic) e di business information, servizi di outsourcing e processing, soluzioni per il credito, personal solutions e soluzioni per la sicurezza digitale.

Nello specifico, gli imprenditori che sceglieranno di proteggersi con protezione business, avranno a disposizione la piattaforma Sicurnet Business di Crif per prevenire e analizzare i rischi che si corrono sul web, grazie ad una verifica delle vulnerabilità, un monitoraggio periodico ed un servizio di assistenza telefonica disponibile in ogni momento per intervenire sulle vulnerabilità rilevate e per affrontare eventuali furti di dati e violazioni dei sistemi aziendali.