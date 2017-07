Axa Italia lancia il primo prodotto instant insurance dedicato a una community

di

Grazie alla partnership con la start-up insurtech Neosurance il Gruppo Axa Italia entra ufficialmente nel mercato dell’instant insurance lanciando “Al Volo”, primo prodotto instant insurance al mondo dedicato a una community.

Attraverso soluzioni tecnologiche che propongono direttamente sullo smartphone del cliente coperture assicurative calibrate sulle sue precise esigenze, l’instant insurance permette di assicurare anche un singolo oggetto o momento.

“Al Volo”, questo il nome del prodotto Axa, è un’assicurazione viaggio che offre il rimborso delle spese mediche in viaggio e l’assistenza medica 24 ore su 24, attualmente dedicata ai 25.000 utenti della community di Tiassisto24, piattaforma web e mobile che ha come obiettivo la cura dell’auto dei propri utenti aiutandoli a risolvere i problemi quotidiani.

L’accordo si inserisce nel filone dell’insurtech che sta rivoluzionando il settore assicurativo. Un trend che va incontro a bisogni emergenti, in particolare dei millennials, altamente digitalizzati e legati a logiche di consumo “nomadi”: l’86% di questi dichiara infatti di essere disponibile ad utilizzare supporti automatizzati per la scelta di coperture assicurative:

“I clienti stanno cambiando velocemente e ci chiedono di guardare al futuro. Noi di Axa vogliamo essere all’avanguardia in questa trasformazione del settore assicurativo – ha dichiarato Patrick Cohen, ceo del Gruppo Axa Italia -. Grazie alla partnership con Neosurance siamo al posto giusto nel momento giusto, con il prodotto giusto. L’obiettivo è continuare a innovare e semplificare la vita dei nostri clienti, proteggendo ciò che unisce le community di utenti, ovvero le passioni e gli interessi comuni, in modo semplice e accessibile, in soli 3 touch”.

La polizza è disponibile attraverso l’app mobile Tiassisto24 ed è pensata su misura, in base al Paese in cui è diretto il cliente. Nell’ambito della partnership – prima al mondo nel suo genere – Neosurance fornisce la piattaforma tecnologica (SaaS) e il sistema di intelligenza artificiale, mentre Axa crea le polizze pensate per le community di viaggiatori.

La soluzione tecnologica è basata su un motore di intelligenza artificiale che consente ad Axa di proporre coperture assicurative che arrivano direttamente sullo smartphone dell’utente tramite notifiche push. Raccogliendo i dati relativi al cliente in un momento specifico, il sistema è quindi in grado di identificare i bisogni assicurativi dello stesso: l’utente riceverà la notifica con l’offerta attraverso l’app Tiassisto24 e potrà scegliere di attivare la copertura in soli 3 touch.

