Axa Italia, Maria Letizia D’Abbondanza nominata chief customer officer

di

Maria Letizia D’Abbondanza è stata nominata chief customer officer e membro del management committee del Gruppo Axa Italia, a far data da oggi. Riporterà direttamente all’amministratore delegato, Patrick Cohen, con la responsabilità degli ambiti marketing, crm, digitale e strategia.

Con un’esperienza di 13 anni nel settore dei servizi finanziari e nel campo dell’innovazione, e di 5 anni nella strategia e nella consulenza operativa, Maria Letizia D’Abbondanza ha una conoscenza approfondita di tutti i segmenti dell’industria bancaria (corporate, piccole e medie imprese, mass retail e affluent) e un forte orientamento al cliente.

Prima di entrare in Axa è stata responsabile marketing e comunicazione di Cordusio Sim (nuova società lanciata a novembre 2016 da Unicredit per la gestione dei clienti Ultra High Net Worth) e in precedenza responsabile customer experience and communication di Unicredit. Ha inoltre ricoperto ruoli di responsabilità di business sempre in Unicredit, dopo aver consolidato la propria esperienza di consultant presso Ernst & Young e Bain & Company.

“Sono molto felice che Maria Letizia D’Abbondanza entri a far parte della nostra squadra. Il mercato assicurativo vive un momento di grandi cambiamenti – ha dichiarato Patrick Cohen, ceo del Gruppo Axa Italia -. Sono sicuro che con la sua esperienza e la sua capacità di leadership, Maria Letizia saprà dare un ulteriore impulso alla centralità del cliente nel nostro business e saprà accelerare il rilascio di soluzioni innovative per i nostri clienti”.

Il Gruppo Axa Italia, si legge in una nota, potrà contare sull’energia e la forte competenza di Maria Letizia D’Abbondanza nei processi di customer service, strategia omnicanale e digital per portare la voce dei clienti in tutte le decisioni operative e spingere l’innovazione e la tecnologia al servizio della trasformazione della customer experience per rendere la compagnia sempre più partner dei clienti, in coerenza con la vision del Gruppo Axa.

Axa Italia, Maria Letizia D’Abbondanza nominata chief customer officer ultima modifica: da