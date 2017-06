Axa Italia lancia la startup interna #AXAInnovationHub

di

Axa Italia ha presentato ieri, nel corso della Cr Week dedicata all’innovazione, l’#AXAInnovationHub, startup interna realizzata in partnership con Impact Hub Milano, per dare vita a servizi innovativi che possano migliorare la vita delle persone.

L’#AXAInnovationHub rappresenta uno dei primi esperimenti nel settore assicurativo in cui gli innovatori presenti all’interno dell’azienda lavorano insieme a quelli dell’ecosistema sociale per generare nuove idee e co-creare servizi innovativi su salute e well-being. Il successo è stato immediato: dal 26 aprile al 12 maggio è stata lanciata una call interna e in meno di due settimane sono stati presentati oltre 200 progetti da parte di 120 collaboratori.

Tra i 120 candidati ne sono stati individuati 20 che, fino al 30 maggio, hanno potuto liberare le proprie energie e mettersi in gioco in una settimana di lavoro da startup nella sede milanese di Impact Hub, confrontandosi con mentor ed esperti su business model canvas, pitch e lavoro in team, facendo una vera esperienza di imprenditorialità.

“Il nostro business va reinventato. Axa è il posto giusto per chi è animato da questa ambizione – ha dichiarato Patrick Cohen, ceo di Axa Italia -. Come ceo il mio ruolo è quello di liberare tutte le energie che ci consentano di fare la differenza per i nostri clienti. L’#AXAInnovationHub rappresenta un nuovo modo di lavorare agile e innovativo, senza paura di sbagliare”.

La presentazione esterna di #AXAInnovationHub è avvenuta nel corso di un #AXACafe, format dedicato a incontri informali su temi legati a protezione, sostenibilità e innovazione, che coinvolge l’ecosistema sociale della compagnia oltre a giornalisti e influencer. Un momento di scambio e condivisione, a testimonianza dell’impegno del gruppo nello sperimentare modi nuovi di lavorare e di comunicare, creando ponti e ibridando mondi e metodi di lavoro diversi.

Un impegno che Axa Italia ha scelto anche quest’anno di declinare nel nuovo Corporate Responsibility Report 2016, disponibile sul blog www.natiper.it.

