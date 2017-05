di

Axa Italia lancia il programma fedeltà Axa Premium, che riserva vantaggi esclusivi ai clienti che hanno scelto la società come proprio partner di protezione.

Axa Premium, spiega una nota, non solo premia la fedeltà, ma incentiva i comportamenti virtuosi dei clienti offrendo maggiori vantaggi per chi rinnova o per chi sceglie di proteggersi in maniera completa.

Tra le opzioni a disposizione dei clienti ci sono premi giornalieri e concorsi ad estrazione che cambiano periodicamente; per esempio, fino al 29 maggio 2017 sarà possibile vincere ogni giorno uno dei sette Floome, l’innovativo etilometro da collegare allo smartphone, mentre fino al 31 agosto 2017 i clienti potranno partecipare all’estrazione di una Toyota Auris.

Iscriversi al programma fedeltà è molto semplice: basta accedere alla propria area clienti oppure registrarsi fornendo il codice fiscale, indirizzo e-mail e numero di polizza, cliccare su “Axa Premium” dal menu di navigazione e il gioco è fatto.

