Axa Italia premiata a “Le Fonti Insurance Awards 2017”

Si è celebrata ieri sera, presso la sede di Borsa Italiana a Milano, la cerimonia di premiazione dei “Le Fonti Insurance Awards 2017”, kermesse che celebra l’innovazione e la leadership a livello internazionale. Axa Italia ha ottenuto importanti riconoscimenti che certificano l’impegno nell’innovare e mettere sempre di più il cliente al centro.

Al ceo di Axa Italia, Patrick Cohen, è stato infatti consegnato il premio “ceo assicurativo dell’anno”, riconoscimento che premia “la capacità di reinventare e trasformare il ruolo di una compagnia assicurativa in partner dei clienti, partendo da nuovi modelli organizzativi agili e semplici e puntando sull’innovazione come elemento chiave per migliorare la vita delle persone”.

Isabella Falautano, director of communication, corporate responsibilty & public affairs di Axa Italia, ha ritirato invece il premio per il “team comunicazione dell’anno”. Anche in questo caso il percorso votato all’innovazione è stato decisivo per l’ottenimento del riconoscimento.

Al centro della strategia di comunicazione del Gruppo, infatti, un approccio innovativo, integrato e di dialogo continuo verso i diversi stakeholder e l’ecosistema sociale.

Tra le iniziative di maggior rilievo, la newsroom di AXA Italia: una vera e propria start-up interna, da cui sono originati #NatiPer e Un Post Protetto, che raccontano ogni giorno in maniera diversa e inedita il mondo della protezione, innovazione, sostenibilità.

“Ricevere questi premi è un onore e uno stimolo e vorrei dedicarli ai nostri 1.600 dipendenti che ogni giorno si impegnano nel fare ciò che abbiamo più a cuore: servire al meglio i nostri clienti – ha dichiarato Patrick Cohen, ceo di Axa Italia -. L’innovazione fa parte del nostro Dna e sta al centro della nostra strategia in Italia: è la modalità con la quale vogliamo guidare il nostro business, semplificare la vita dei nostri clienti e partner distributivi e affermare la presenza di Axa nel mercato italiano. Per farlo abbiamo un’idea semplice: passare da payer a partner, ovvero da azienda che liquida i sinistri a vero partner che offre un ecosistema di servizi evoluti per i clienti. Investiamo sull’innovazione, mobilitando le nostre risorse interne in modalita’ da start up e supportando le start up italiane”.

