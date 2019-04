Axa Italia presenta il suo chatbot per l’assistenza alla vendita

top AD title (i titoli sono opzionali)

È il nuovo nato in casa Axa Italia e rivoluziona la comunicazione cliente e la customer experience grazie a innovazione e tecnologia: si tratta del chatbot del gruppo per reinventare l’assistenza alla vendita nel mercato assicurativo.

Grazie a un approccio conversazionale, è a disposizione dei clienti come supporto nel processo di vendita online di nuova protezione casa, spiegando meglio il prodotto e le garanzie e supportando l’utente durante la configurazione della polizza in modalità self-service.

Tecnologia e digitale sono gli ingredienti chiave alla base dell’innovazione di Axa Italia, che punta su velocità, semplicità, vicinanza e immediatezza. Grazie a un linguaggio semplice e naturale, il chatbot racconta il prodotto casa in modo facile e comprensibile, con esempi e contesti d’uso attinti dalla vita quotidiana.

In grado di rispondere in autonomia agli utenti online, può anche stabilire un contatto con il servizio clienti a seconda delle richieste.

Il chatbot è stato sviluppato con metodologia agile, per garantire massima velocità e flessibilità in fase di design ed execution e adattare il progetto alle esigenze del cliente in tempo reale.

“Con il nuovo chatbot continuiamo a mettere il cliente e le sue esigenze al centro dei nostri pensieri e delle nostre azioni – ha dichiarato Patrick Cohen, ceo del Gruppo Axa Italia -. Stiamo reinventando il rapporto tra cliente e assicurazione e lo facciamo utilizzando tutto il potere della tecnologia per migliorare la vita delle persone, anche semplificando l’esperienza cliente”.

Dopo il sito corporate, inoltre, rinnovato completamente anche il sito web di Axa Italia, www.axa.it. Oltre a un nuovo layout ottimizzato per pc e mobile, il nuovo sito ha una interfaccia semplice che permette di accedere ai contenuti e alle funzionalità in maniera intuitiva, un linguaggio chiaro e una grafica innovativa, che fa uso di video, immagini e infografiche per offrire esempi concreti, tratti dalla vita quotidiana.

Tra le novità in termini di servizi, la possibilità di fissare direttamente un appuntamento con un agente, di trovare carrozzerie e centri cristalli quando necessario, e di leggere in qualsiasi momento i feedback degli utenti su prodotti e servizi, in un’ottica di totale trasparenza