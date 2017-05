Axa Italia presenta la polizza ConFido, per proteggere gli amici a quattro zampe

di

ConFido è il prodotto di Axa Italia dedicato alla protezione di cani e gatti, disponibile per tutte le razze, che rimborsa le spese veterinarie per intervento chirurgico, copre le lesioni fisiche subite anche dai figli fino a 14 anni di età e tutela contro i danni involontari causati dall’animale ad altre person

La polizza è facilmente acquistabile online, sia da dispositivo fisso che mobile, andando su confido.axa.it. Basterà inserire i propri dati e quelli del proprio animale per ottenere velocemente un preventivo personalizzato, per poi procedere all’acquisto direttamente online in tutta sicurezza, pagando comodamente con carta di credito.

Chi invece desiderasse una consulenza ad hoc, potrà salvare il preventivo ottenuto online, recarsi in Agenzia per concludere l’acquisto, e avvalersi del supporto di un agente per la gestione della propria polizza: dalla denuncia dei sinistri, all’acquisto di nuove garanzie e formule di protezione.

Inoltre per proteggere al meglio gli animali domestici, Axa Italia ha dedicato una sezione del blog UnPostProtetto a consigli utili sul mondo degli amici a quattro zampe.

Scaricando My Axa sarà possibile avere sempre a portata di app tutti i dettagli della propria polizza e aprire un sinistro.

