Axa Italia avvia progetto per Axa Caring, gestore sinistri malattia

Il gruppo Axa Italia, già presente sul mercato con Axa Assistance, compagnia specializzata per i servizi di assistenza e telemedicina, rafforza la propria ambizione strategica nel settore salute, con l’obiettivo di offrire una gamma di soluzioni sanitarie innovative in ogni fase della relazione con il cliente e sceglie l’eccellenza in innovazione, capillarità e operatività di MyAssistance per costituire un proprio gestore di sinistri malattia: Axa Caring.

Il Tpa (Third party administrator) sarà realizzato in cooperazione con MyAssistance, società di servizi di primo piano operante nella gestione sinistri e nel welfare sanitario, e avrà un network proprietario di strutture e professionisti selezionati.

Il tema della salute è una delle grandi priorità della società,che vuole giocare un ruolo da leader e offrire livelli di servizio unici, dimostrando di essere un vero e proprio partner per i propri clienti.

A questo proposito Patrick Cohen, ceo di Axa Italia, ha commentato: “Questa tappa è chiave nell’esecuzione della nostra strategia globale ed italiana di puntare sulla salute e di diventare vero partner dei propri clienti. Vogliamo offrire un servizio di eccellenza ai nostri clienti e siamo felici che My Assistance ci aiuti a costruire velocemente Axa Caring, un gestore di servizi salute di piena proprietà di Axa”.

Amiel Schek, ceo di MyAssistance, ha aggiunto: “Questa collaborazione con il Gruppo Axa Italia dimostra il nostro impegno nell’offrire un servizio di alto valore capace di gestire realtà complesse in maniera intuitiva. Questa partnership, in linea con la nostra strategia di crescita, vede MyAssistance rimanere una Società indipendente nel settore della gestione sinistri e welfare sanitario”.