di

Axa Italia ha inaugurato la nuova sede di Roma, che implementa lo smart working, reinventando il modo di lavorare dei propri collaboratori.

La nuova sede, si legge in una nota, rappresenta un’importante accelerazione in un percorso di cambiamento partito nel 2016 e rende pienamente operativa la new way of working del gruppo: oggi infatti la quasi totalità della popolazione aziendale di Axa Italia può optare per lo smart working, superando la logica della presenza fisica a favore di una cultura orientata a risultati, fiducia e responsabilità.

Gli spazi sono stati completamente ridisegnati e adeguati alle mutate esigenze: non più postazioni fisse, ma ambienti dedicati a creatività, innovazione, collaborazione e concentrazione.

“Vogliamo reinventare il modo di lavorare nel settore assicurativo attraverso un cambiamento della cultura aziendale, favorendo un modello basato sull’agilità, la semplificazione e il benessere per generare performance – ha dichiarato Patrick Cohen, ceo di Axa Italia -. Continuiamo a investire per essere una delle aziende migliori dove lavorare: questo è il punto di partenza per servire sempre meglio i nostri clienti”.

Un percorso, quello intrapreso da Axa Italia, che sta avendo ottimi risultati: il 97% dei dipendenti ritiene positiva l’esperienza del lavoro agile, con una generale percezione di effetto migliorativo in più ambiti. Il 76% ritiene che la produttività sia incrementata, mentre l’efficacia è aumentata per l’84%; il work life balance è migliorato per l’89%; la motivazione è accresciuta per il 68%. Ma soprattutto la percezione è comune a tutti i livelli: dai manager ai team member.

Axa, inaugurata la nuova sede di Roma ultima modifica: da