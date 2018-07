Axa presenta Buon Lavoro, la nuova protezione assicurativa per le piccole realtà imprenditoriali del settore commercio e artigianato

di

“Buon Lavoro rivoluziona il nostro modo di rapportarci alle piccole e medie imprese, vero motore dell’economia italiana ed eccellenza del nostro Paese. Vogliamo offrire soluzioni innovative, su misura, estremamente semplici e flessibili – ha commentato Patrick Cohen, ceo del Gruppo Axa Italia -. Viviamo in un mondo sempre più veloce dove a rischi tradizionali come il fermo attività o l’infortunio del titolare si associano nuove variabili: per esempio catastrofi naturali imprevedibili o rischi legati al web. Vogliamo essere al fianco degli imprenditori, offrire un ecosistema di servizi ad alto valore aggiunto e una consulenza evoluta, anche grazie ai nostri nuovi business advisor”.

Il gruppo assicurativo Axa Italia, da sempre attento a rispondere alle esigenze delle Piccole e Medie Imprese, ha ideato Buon Lavoro, soluzione pensata per proteggere le piccole realtà imprenditoriali italiane (negozi, attività artigianali e commerciali fino a 9 addetti), che costituiscono la parte più dinamica e numerosa delle piccole imprese italiane.

Buon Lavoro è un prodotto multigaranzia semplice, modulare, flessibile e personalizzabile nella scelta dei massimali e delle combinazioni di garanzie. Protezione su misura in chiave innovativa, con la possibilità di includere, oltre alle coperture base, garanzie per tutelarsi da nuovi rischi come quelli legati alle catastrofi naturali e al web.

Alla garanzia incendio, ad esempio, che comprende anche i rischi atmosferici e gli atti vandalici, è possibile aggiungere la copertura per i danni di natura elettrica o da acqua, così come coperture contro rischi catastrofali, quali terremoti, inondazioni e alluvioni.

L’offerta include inoltre una gamma completa di servizi che permette di aggiungere la tutela legale anche per i rischi legati al web, come la lesione della reputazione e il furto di identità digitale. Un tema importante, se consideriamo che il 40% delle Pmi ha dichiarato di aver sofferto negli ultimi anni di un problema di cyber security.

Novità anche sul fronte della Responsabilità civile, con garanzie che consentono di affrontare le conseguenze di possibili danni causati a clienti e le richieste di risarcimento da parte di un collaboratore o fornitore. Interessante anche il sostegno economico concreto per affrontare i mancati guadagni e coprire i costi fissi durante un periodo di fermo attività, anche dovuto ad un infortunio del titolare.

Il tutto con la possibilità di poter contare su un’assistenza dedicata tramite una rete di tecnici specializzati pronti ad intervenire nei momenti chiave e in caso di emergenza. Con il suo servizio di business continuity, Axa mette a disposizione un insieme di soluzioni capaci di far ripartire le Pmi, anche nei casi più gravi, in modo immediato attraverso acconti d’indennizzo per sostenere le prime spese, periti e liquidatori dedicati e società di salvataggio leader nella bonifica e ripristino delle attività.

Tempestività, professionalità e un servizio d’eccellenza ad ogni fase della relazione con il cliente, anche grazie alla rete dei business advisor, professionisti dedicati alla protezione delle Pmi, in grado di fornire un servizio specialistico a 360 gradi. Grazie all’ampiezza, alla flessibilità e semplicità delle sue soluzioni messe in campo, Axa Italia conferma con i fatti il proprio impegno per diventare vero partner dei clienti.

