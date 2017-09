Axa primo brand assicurativo al mondo per il IX anno consecutivo

di

La classifica dei Best Global Brands conferma la solidità della reputazione e del valore del brand Axa: primo brand assicurativo per il IX anno consecutivo, II brand tra tutti i servizi finanziari e XLII miglior brand globale, in crescita di 4 posizioni in un anno, con un brand value pari a oltre 11 miliardi di dollari.

Secondo Interbrand, ”l’impegno di Axa verso il proprio brand è da considerarsi il suo punto forte. Il Gruppo si è impegnato molto nel definire un obiettivo, una vision e dei valori. C’è un’autentica spinta alla trasformazione e a costruire le fondamenta della crescita futura. L’ambizione di differenziarsi nell’esperienza cliente è molto convincente e, se raggiunta nei tempi, rappresenta un reale potenziale per far evolvere il ruolo del brand”.

