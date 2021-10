Axerve lancia nuova iniziativa per accompagnare merchant e freelance nell’era dei pagamenti digitali

PER ACCOMPAGNARE MERCHANT E FREELANCE NELL’ERA DEI PAGAMENTI DIGITALI

Axerve rinnova il proprio impegno a favore della ripresa di merchant di piccole e medie dimensioni e freelance. In partnership con Mastercard, lancia una nuova iniziativa per accompagnarli nel mondo dei pagamenti digitali: l’offerta Axerve Pos Easy offre il canone gratuito per i primi 4 mesi. La convinzione delle due realtà è infatti quella che, se la ripresa e la competitività passano attraverso la digitalizzazione, nessuno deve rimanere escluso. Dimensioni ridotte e transazioni di piccoli importi non devono precludere l’accesso alle opportunità che i pagamenti digitali hanno in termini di impatto sul business.

La sempre maggiore inclinazione dei consumatori all’utilizzo dei pagamenti digitali è dimostrata dai dati:

complice la pandemia, il 2020 ha rappresentato un punto di svolta per il settore, che cresce in penetrazione, nonostante la difficile situazione economica. Nell’anno, il 32% del transato totale dei pagamenti digitali in Italia è avvenuto attraverso transazioni contactless o tramite strumenti di pagamento innovativi (pari a 86,5 miliardi di euro). Con l’attenuarsi dell’emergenza sanitaria, si conferma la preferenza del pubblico retail verso questi strumenti (1,95 miliardi di transazioni fatte attraverso Pos, di cui il 51% in modalità contactless). Tra gli innovative payments, i mobile e wearable in negozio sono quelli che hanno registrato l’incremento maggiore nel 2020 per il transato: +80% rispetto al 2019.

Alessandro Bocca, ceo di Axerve: “I consumatori stanno mostrando una propensione sempre maggiore all’utilizzo di strumenti di pagamento digitale, anche per micro-transazioni. La pandemia ha accelerato un trend che negli ultimi anni si stava già consolidando e oggi la capacità di offrire metodi di pagamento digitali rappresenta una discriminante per la competitività. Axerve, quale partner per la crescita e a supporto della digitalizzazione di attività commerciali e professionali, è fortemente impegnata nell’implementazione di iniziative che mettano tutte le realtà nella condizione di poter cogliere le opportunità che i metodi di pagamento alternativi generano in termini di coinvolgimento e fidelizzazione del cliente. La nuova offerta sulla tariffa Axerve POS Easy rientra in questo contesto, insieme a Mastercard vogliamo abbattere ulteriormente le barriere all’ingresso del mondo dei pagamenti digitali”.

Luca Corti, vice president business development di Mastercard: “Da sempre Mastercard promuove la trasformazione in chiave digitale, con l’obiettivo di facilitare e rendere possibile la costruzione di un’economia digitale inclusiva dove tutti abbiano la possibilità e le opportunità per prosperare. La stessa pandemia ha acceso i riflettori sull’importanza di comprendere i lati positivi della digitalizzazione sottolineando la rinascita dell’imprenditorialità con un’ulteriore spinta verso l’innovazione, dove i pagamenti digitali possono rappresentare un elemento chiave in termini di competitività e di impatto sul business. Per questo motivo, la collaborazione con Axerve sancisce un ulteriore passo avanti nel piano di Mastercard a sostegno delle piccole medie imprese che vogliono affrontare le sfide della ripartenza con la marcia in più offerta dal digitale e che rappresentano il tessuto fondante della nostra economia”.

L’offerta Axerve Pos Easy, a canone e senza commissioni, prevede un canone mensile comprensivo del noleggio del terminale Smart Pos di ultima generazione e nessuna commissione sulle transazioni (è prevista un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio di 16 euro). L’iniziativa promozionale che offre 4 mesi di gratuità del canone è valida fino al 31 dicembre 2021.