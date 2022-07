AziendaSì, divisione impresa PrestitoSì Finance S.p.A., dalle alte performance

Si è da poco concluso il primo semestre del 2022 ed è tempo di bilanci anche per la divisione impresa, AziendaSì, del Gruppo PrestitoSì Finance S.p.A.

Dal lancio di gennaio 2022, la nuova Business Unit, con un paradigma del tutto nuovo e con l’insediamento di un nuovo Direttore della divisone, Marco de Silva, ha raggiunto dei risultati importanti. Infatti, in soli sei mesi di attività sono stati intermediati 31.868.159€.

Marco de Silva, Direttore Divisione impresa, AziendaSì, dichiara: “siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nei primi sei mesi di attività della divisione. Questi dati soddisfacenti sono stati possibili grazie all’inserimento di figure professionali altamente specializzate e ad un modello organizzativo chiaro e preciso. Nel II semestre del 2021 ci siamo impegnati a costruire una divisione che potesse garantire qualità nei servizi alla nostra rete. Infatti, ci ha visti impegnati nella ricostruzione di una nuova infrastruttura informatica, nella riorganizzazione del Back Office inserendo analisti specializzati e abbiamo lavorato a fondo per ampliare l’offerta con oltre 20 convenzioni bancarie e fintech. E non solo, abbiamo strutturato una rete di professionisti integrata e allo stesso tempo parallela a quella già esistente in PrestitoSì. Mensilmente assicuriamo formazione interna con aule tecniche e percorsi formativi per garantire ai nostri consulenti una crescita costante e continua delle proprie competenze. Tutto ciò è stato percepito da professionisti e specialist imprese che hanno scelto di entrare nella nostra divisione e ci hanno consentito così di prevedere un II semestre del 2022 di ulteriore crescita”.