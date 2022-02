Backtowork compie 10 anni, nel corso dei quali ha sempre portato avanti un’unica missione: contribuire alla crescita e allo sviluppo delle startup e delle pmi italiane.

“A fronte dei grandi cambiamenti che si sono verificati nel corso di questi anni, abbiamo cercato soluzioni sempre più innovative per raggiungere i nostri obiettivi – ha dichiarato Alberto Bassi, ceo o co-founder di Backtowork -. Quando siamo nati il crowdfunding in Italia non esisteva ancora, ci siamo affermati in questo mercato e oggi siamo pronti a operare in Europa grazie alla nuova regolamentazione.

Guardando indietro, penso a mio padre e alla sua intuizione iniziale da cui è partito tutto. Sarei curioso di sapere cosa ne pensa del nostro percorso, di questi dieci anni in cui l’azienda è cresciuta fino a diventare uno degli asset fintech di Intesa Sanpaolo, dopo essere stata per anni parte del Gruppo 24 Ore.

Mi fa piacere ripercorrere con voi i tanti momenti chiave della nostra storia:

2012: il 15 febbraio va online la prima versione del portale BacktoWork, per supportare PMI e manager dopo la crisi del 2011.

2013: il Gruppo 24 Ore acquisisce una quota importante della nostra azienda.

2015: prendo in mano le redini della società in seguito alla prematura scomparsa di mio padre.

2017: con un gruppo di soci investitori rileviamo la partecipazione dal Gruppo 24 Ore.

2018: ci fondiamo con Equinvest ed entriamo nel mondo del crowdinvesting.

2019: incontriamo sul nostro cammino Intesa Sanpaolo, che decide di credere in noi e investe nella nostra società.

2020: completiamo la più grande campagna mai realizzata in Italia con una raccolta che sfiora gli 8 milioni.

2021: nonostante il protrarsi della pandemia non perdiamo di vista la nostra mission, con una raccolta di capitali a favore di startup e pmi che cresce a doppia cifra.

Una storia unica a mio modo di vedere, forse non così tipica per una startup italiana, di certo non semplice. Un viaggio costellato da grandi difficoltà ma anche da enormi soddisfazioni. Il futuro ce ne riserverà tante altre, ne sono convinto, ed il 2022 in particolare sarà un anno di grandissime novità (spero che potremo annunciarle a breve!).

La nostra azienda continuerà a crescere e innovarsi, e il merito è del nostro fantastico team ma anche di tutti voi: imprenditori che giorno dopo giorno vi rimboccate le maniche per portare sul mercato qualcosa di nuovo e investitori che supportate l’innovazione italiana”.