BacktoWork: crowdfunding, appuntamento con ‘Meet the founder’ il 14 dicembre

Martedì 14 dicembre alle 18.00 si terrà Meet The Founder, l’evento dedicato alle start up e pmi in crowdfunding sulla piattaforma BacktoWork. L’appuntamento è sulla pagina Linkedin di BacktoWork, dove i founder avranno a disposizione 5 minuti ciascuno per raccontare il proprio business, i vantaggi competitivi e l’opportunità di investimento. Al termine dei pitch ci sarà una sessione domande e risposte per rivolgere direttamente a loro richieste di approfondimento.

Le aziende e gli speaker che interverranno a Meet The Founder sono: