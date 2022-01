Banca Aidexa: 80 mln di finanziamenti erogati e 60 mln di depositi raccolti nel 2021

Banca AideXa tira le somme sul 2021 e guarda a nuovi progetti. La fintech fondata durante la pandemia dal presidente Roberto Nicastro e dal ceo Federico Sforza, dedicata esclusivamente alle piccole imprese e che lo scorso giugno ha ottenuto la licenza bancaria, ha chiuso il 2021 con oltre 80 milioni di finanziamenti erogati e 60 milioni di depositi raccolti. Nel quarto trimestre del 2021 è cresciuta del 500% rispetto ai tre mesi precedenti.

L’autorizzazione bancaria ha impresso una forte accelerazione anche alla crescita dei clienti, che attualmente superano i 2.000. La banca si è posizionata al primo posto nella classifica di Linkedin Top Startups 2021, dedicata alle 10 aziende italiane che hanno continuato a crescere e ad attrarre talenti. A tal proposito, Banca AideXa prosegue nella campagna di talent acquisition orientata a profili professionali con competenze digitali e finanziarie.

Traguardi che si inseriscono in uno scenario che ha visto il fintech in forte ascesa nell’ultimo anno: come emerso dal quarto Osservatorio Fintech Pwc in Italia, le aziende hanno retto molto bene al contesto pandemico, con un fatturato complessivo che è aumentato del 31% nel 2020. Tra i settori che hanno registrato una maggior crescita c’è il lending (+26%), determinante nel far fronte alla domanda di credito emersa dalle piccole e medie imprese.

“Il primo compleanno di operatività è stato ricco di soddisfazioni per Banca AideXa. Dall’ottenimento della licenza bancaria il numero dei clienti è cresciuto esponenzialmente, facilitando l’accesso al credito a micro e piccole imprese. Questo significa che gli imprenditori italiani, che ringrazio, credono nei nostri servizi innovativi, concepiti appositamente per rispondere alle loro specifiche esigenze finanziarie con velocità, semplicità ed efficienza – dichiara Federico Sforza –. I nostri prodotti di finanziamento sono valutati 4.7 su 5.0 stelle in Trustpilot. In generale, gli imprenditori sono sorpresi dalla velocità dei nostri processi e dalla professionalità. Soddisfazioni che ci spingono a fare sempre di più in termini di sviluppo di nuovi prodotti e servizi, innovazione e crescita di tutta la squadra”.

Per quanto riguarda l’anno in corso, Banca AideXa ha già avviato l’aggiornamento del piano industriale per considerare i risultati del periodo di start up e l’attuale contesto di mercato. Tra gli obiettivi principali del 2022: sviluppare nuovi prodotti di credito per supportare la crescita a breve e a medio-lungo termine delle aziende e lanciare nuovi servizi transazionali a valore aggiunto per semplificare la vita di chi fa impresa. Il 2022 vedrà inoltre l’istituto rafforzare i canali digitali, la rete di partner, rendere i processi più agili per migliorare l’esperienza dei clienti, focalizzarsi su dati e intelligenza artificiale, sull’open banking, con approccio “capital light”.