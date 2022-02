Banca Aidexa lancia XScore, algoritmo per favorire l’accesso al credito delle micro imprese

Banca Aidexa ha lanciato XScore, un nuovo algoritmo proprietario che, utilizzando le opportunità offerte dall’open banking per accedere ai conti correnti del cliente, con il suo consenso, permette di analizzare lo storico degli ultimi 12 e i flussi di cassa reali, per stabilire l’affidabilità e la sostenibilità del business. In questo modo il livello di rischio o di idoneità al credito di un’impresa non si basa più esclusivamente sui dati di bilancio e sulla storia creditizia della micro impresa, ma è determinato in larga parte dall’analisi in real-time dei flussi finanziari.

XScore è utilizzato per tagli di finanziamento a misura di micro-impresa, da 10 a 40.000 euro.

Consentendo l’accesso ai propri estratti conto degli ultimi 12 mesi in modo sicuro, gli imprenditori potranno, grazie all’uso del machine learning e di algoritmi proprietari, consentire ad Aidexa di prevedere in pochi minuti l’andamento dei flussi finanziari e il merito creditizio dell’impresa.

“Le micro-aziende sono un segmento per noi importantissimo, troppo spesso dimenticato dalle banche tradizionali. Sono migliaia gli imprenditori che cercano di ripartire dopo due anni estremamente complessi. Riuscire ad aumentare l’inclusione finanziaria vuol dire migliorare la competitività del nostro tessuto imprenditoriale garantendo maggior accesso al credito a realtà che contribuiscono in larga misura al nostro PIL, e che non dobbiamo assolutamente lasciare indietro. Il nostro obiettivo è di aiutare decine di migliaia di imprenditori già in questo primo anno di applicazione del nuovo algoritmo. Ad oggi queste aziende rappresentano il 15% delle imprese che finanziamo ma che vogliamo diventino il 60-70% dei nostri prestiti”, ha dichiarato Federico Sforza, amministratore delegato di Banca Aidexa.