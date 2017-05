Banca Akros, al 30 giugno utile netto di 4,1 milioni

di

Il consiglio di amministrazione di Banca Akros, banca di investimento e private banking del Gruppo Banca Popolare di Milano, presieduta da Graziano Tarantini e guidata dall’amministratore delegato Marco Turrina, ha approvato i risultati al 30 giugno 2016.

Nel periodo la banca ha realizzato un risultato netto della gestione finanziaria pari a circa 34,7 milioni di euro (34,4 milioni nel primo semestre 2015); l’utile netto si attesta a circa 4,1 milioni (6,7 milioni nel primo semestre 2015).

Al 30 giugno 2016 il Common Equity Tier 1 ratio risulta pari al 17,4%.

“In un contesto di mercato caratterizzato da significative tensioni, culminate con l’annuncio degli esiti della consultazione referendaria in Gran Bretagna che ha visto la prevalenza delle indicazioni favorevoli alla c.d. Brexit, lo sviluppo dell’operatività e l’attenta gestione dei rischi hanno assicurato il conseguimento di positivi risultati di redditività e di adeguati livelli di patrimonializzazione e liquidità. Nel semestre si è perseguito l’ampliamento della base di clientela, anche mediante la progressiva internazionalizzazione degli sforzi commerciali, e dell’offerta di prodotti e servizi con caratteristiche di innovazione”, ha commentato Turrina.

Operatività su strumenti di copertura e di gestione dei rischi finanziari ambito del coverage congiunto con la Capogruppo nel Corporate & Investment banking, con particolare attenzione allo specifico target di riferimento rappresentato dal segmento Mid Corporate operante nel territorio di radicamento del Gruppo.

Nell’attività di intermediazione in conto terzi (Fonte: Assosim) la banca:

ha consolidato la propria presenza nei mercati obbligazionari collocandosi al 2° posto nella classifica degli intermediari attivi in conto terzi sui mercati obbligazionari italiani e, in particolare, al 3° posto sul segmento DomesticMOT e al 2° posto sul segmento EuroMOT di Borsa Italiana (con una market share rispettivamente del 15,4% e 21,3%), al 3° posto sul mercato EuroTLX (con una market share del 17,7%), nonché al 1° posto sul mercato Hi-MTF e sul mercato ExtraMOT (con una market share rispettivamente del 26,1% e del 26,4%), anche grazie al contributo di Sabe, il sistema proprietario per la ricerca automatica della best execution dinamica;

si è confermata al 4° posto sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana (con una market share del 6,9%);

si è collocata al 1° posto nelle opzioni sull’indice FTSE MIB (con una market share del 12,2%).

L’offerta alla clientela di servizi di intermediazione sui mercati azionari si avvale anche dell’attività di ESN – European Securities Network Llp, la partnership nella ricerca e negoziazione azionaria europea costituita da Banca Akros con altre sette banche di investimento europee fra loro indipendenti e attive nei rispettivi mercati nazionali.

Nelle attività di Equity Capital Market Banca Akros ha agito come advisor finanziario e placing agent di Fiera Milano s.p.a. nell’ambito dell’aumento di capitale realizzato per 70 milioni e come coordinatore dell’offerta pubblica di acquisto promossa sulla società Gruppo Green Power S.p.A.

Nel Debt Capital Market si segnala la partecipazione della banca, con il ruolo di Joint-Lead Manager e Bookrunner, al collocamento presso investitori istituzionali di un’emissione obbligazionaria della società Onorato Armatori, a tasso fisso con scadenza 2023, per complessivi 300 milioni, e, con il ruolo di comanager, a quello del bond emesso dalla società Salini Impregilo, a tasso fisso con scadenza 2021, per complessivi 600 milioni. Nel comparto delle financial institutions, Banca Akros ha partecipato, in qualità di Joint-Lead Manager e Bookrunner, all’emissione covered realizzata dalla Capogruppo Bpm per 750 milioni a 7 anni nel mese di giugno. La banca è altresì intervenuta in oltre quindici emissioni di primari emittenti internazionali, tra cui la Banca Europea per gli Investimenti e la tedesca Kfw. Nel comparto delle offerte pubbliche di sottoscrizione Banca Akros ha partecipato, con il ruolo di unico Co-Dealer, al collocamento di due emissioni in dollari della Banca Mondiale presso il pubblico retail.

Nelle attività di advisory, si segnala l’avvio del programma “Multiseller Npl”, la prima piattaforma aperta multioriginator per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, assistiti da garanzie ipotecarie, da parte di banche italiane, promossa da Banca Akros, in qualità di Arranger, e da Prelios Credit Servicing, in qualità di master e special servicer; l’operazione a oggi conta l’adesione di sei istituti, tra cui la capogruppo. È altresì proseguita positivamente l’attività di credit advisory, con l’organizzazione di rinnovi di operazioni in scadenza. La banca ha inoltre concluso la sindacazione di una nuova operazione di finanziamento, con scadenza a 6 anni, garantita da privilegio speciale sul magazzino di vino.

Nelle attività di private banking, svolte nella sede di Milano e nelle filiali di Roma e Torino, si è confermata la focalizzazione sul target di clientela high net worth mediante l’offerta di servizi di gestione patrimoniale personalizzata, in un contesto di “architettura aperta”, e di servizi di amministrazione e raccolta ordini contraddistinti dalle elevate capacità di esecuzione sui mercati domestici e internazionali proprie della banca. La valorizzazione complessiva delle masse amministrate e gestite si attesta a circa 1,8 miliardi a fine semestre.

Banca Akros, al 30 giugno utile netto di 4,1 milioni ultima modifica: da