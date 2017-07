Banca Carige, via libera al processo per la cessione entro il 2017 di un secondo portafoglio di npl per circa 1,2 miliardi

di

Il consiglio di amministrazione di Banca Carige ha avviato il processo di identificazione di un secondo portafoglio di sofferenze da inserire in virtual data room entro il mese di luglio (a valle del completamento della vendita della prima tranche relativa alla cartolarizzazione con Gacs): passaggio operativo per un ulteriore deconsolidamento di esposizioni creditizie per circa euro 1,2 miliardi di valore lordo complessivo entro il 2017.

In parallelo con le operazioni straordinarie, procedono anche gli interventi di rifocalizzazione strategica del core business della banca: il consiglio ha deliberato la fusione per incorporazione di Banca Cesare Ponti in Banca Carige, da attuarsi entro la fine dell’anno. La semplificazione organizzativa e le sinergie con la rete che ne derivano, consentiranno di sviluppare il segmento Private valorizzando nel contempo lo storico marchio Banca Cesare Ponti, riducendone le strutture dei costi amministrativi.

Il consiglio, su proposta formulata dal comitato nomine, ha cooptato quale consigliere di amministrazione della banca ai sensi dell’art. 2386 del Codice civile Luisa Marina Pasotti, confermando il complessivo standing qualitativo dell’Organo amministrativo.

Il consiglio ha altresì verificato il possesso dei requisiti normativamente previsti per la carica in capo all’amministratore delegato Paolo Fiorentino e ai consiglieri Francesca Balzani, Stefano Lunardi e Ilaria Queirolo, cooptati nella seduta del 21 giugno u.s., verificando in particolare in capo a questi tre ultimi il requisito di indipendenza ai sensi dello statuto.

Alla luce della nuova composizione del consiglio, su proposta del comitato Nomine, è stata ridefinita la composizione dei comitati endoconsiliari, nominando Francesca Balzani quale Membro del comitato rischi, in sostituzione di Giuseppe Pericu, nonché Luisa Marina Pasotti e Ilaria Queirolo quali membri

del comitato remunerazione, in sostituzione di Giuseppe Pericu e Massimo Pezzolo.

Il consiglio ha, inoltre, deliberato la nomina a general counsel del Gruppo Carige di Paola Maria Di Leonardo, proseguendo nel percorso di rafforzamento della prima linea manageriale. Paola Maria Di Leonardo, con una consolidata esperienza nel settore bancario in Italia e all’estero, ha iniziato la propria carriera in affermati studi legali per poi proseguire in Ing, Unicredit e Banco Popolare, dove ha ricoperto il ruolo di general counsel. Il cda ha infine deliberato di anticipare al 3 agosto l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017.

