Banca Carige, rosso di 20,5 milioni nel I semestre

Il consiglio di amministrazione di Banca Carige ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2018.

Questi i principali risultati:

risultato netto contabile al 30 giugno 2018: meno 20,5 milioni

risultato normalizzato al netto degli effetti one-off derivanti dalle legacy del passato, a break-even operativo (+€20,2 mln)

margine operativo lordo +51,8% sul primo semestre 2017

assiduo rigore nella gestione dei costi: oneri di gestione core -12,3%

nel semestre raccolta in crescita di circa 1 mld tra componente diretta e indiretta

costo del rischio annualizzato a 82 bps (53 bps normalizzato per le cessioni saldi e stralci), in linea con le previsioni di piano, con coverage complessivo al 52,0%

prosegue il derisking degli utp: concluse operazioni di cessione/saldo e stralcio per complessivi 127 milioni e ricevute offerte vincolanti fino a 400 milioni, con closing previsto nel 3q18

continuita’ nell’execution del piano industriale 2017-2020

• closing della cessione della piattaforma di gestione degli npl a credito fondiario (~31 milioni lordi)

• closing della partnership con ibm per il sistema it del gruppo

• siglato accordo per la cessione a nexi del business merchant acquiring

• ceduti altri immobili di pronta valorizzazione

cet1 ratio p.f. 12,9% e tcr p.f. 13,0%, includendo le citate operazioni straordinarie in corso di finalizzazione

convocata per il 20 settembre 2018, l’assemblea ordinaria dei soci

La banca genovese ha convocato per il 20 settembre l’assemblea dei soci chiamata a deliberare, tra l’altro, sulle richieste di revoca del Cda arrivate da Malacalza Investimenti e da Raffaele Mincione.

Nel semestre Banca Carige ha registrato una raccolta in crescita di circa 1 miliardo tra componente diretta e indiretta. La raccolta diretta da clientela privati e imprese si attesta a 14,5 miliardi, in crescita del 3,7% sullo stesso periodo del 2017. La raccolta indiretta ammonta a 21,8 miliardi e risulta in crescita di circa 0,5 miliardi (+2,4% rispetto al 31 dicembre 2017) sia per effetto delle dinamiche del risparmio gestito (+0,2 miliardi), sia per la crescita dell’amministrato (+0,3 miliardi). Prosegue inoltre la cessione delle inadempienze probabili (utp) con operazioni di cessioni e stralcio per complessivi 127 milioni e offerte vincolanti su un ammontare fino a 400 milioni di altri crediti deteriorati, con closing previsto nel terzo trimestre dell’anno. Il costo del rischio annualizzato si è attestato a 82 punti base, in linea con le previsioni di piano e con una copertura complessiva dei crediti deteriorati del 52%

