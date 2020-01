Banca Carige, Vincenzo Calandra Buonaura nuovo presidente

Vincenzo Calandra Buonaura è il nuovo presidente di Banca Carige, mentre Angelo Barbarulo è vice presidente. La decisione è stata presa oggi nel corso dell’assemblea ordinaria degli azionisti, che ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione dell’istituto per il triennio 2020 – 2022.

Nel cda, composto da 10 membri, dalla lista presentata dal socio Fondo interbancario di tutela dei depositi sono stati eletti Francesco Guido, Sabrina Bruno, Lucia Calvosa, Paola Demartini, Miro Fiordi, Gaudiana Giusti e Francesco Micheli; dalla lista presentata dal socio Cassa centrale banca – credito cooperativo italiano, Leopoldo Scarpa.

È stato nominato anche il collegio sindacale, che sarà presieduto da Alberto Giussani, in quanto sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza. Dalla lista presentata dal socio Fondo interbancario di tutela dei depositi sono stati nominati sindaci effettivi Pierpaolo Singer e Anna Girello e sindaco supplente Silvia Muzi; dalla lista presentata dal socio Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, Alberto Giussani in qualità di sindaco effettivo e Vincenzo Miceli come sindaco supplente.

L’assemblea ha approvato inoltre la proposta di riconoscere ai consiglieri di amministrazione un compenso annuo pari a 60.000 euro, oltre ad un gettone di presenza di 250 euro, e un compenso annuale di 90.000 euro al presidente del collegio e di 60.000 euro ai sindaci effettivi, oltre ad un gettone di presenza di 250 euro.