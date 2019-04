Banca del Fucino: perfeziona la prima operazione di cartolarizzazione di mutui ipotecari (Rmbs) in bonis per un valore di 150 milioni di euro

Banca del Fucino ha perfezionato la sua prima operazione di cartolarizzazione di mutui ipotecari e fondiari (Rmbs) in bonis per un ammontare complessivo pari a circa 150 milioni di euro.

Il “credit quality”, assegnato dalle due società di rating Moody’s e Dbrs al portafoglio dei mutui, è nella prima fascia della classifica, a testimonianza della oggettiva qualità degli asset della Banca del Fucino, si legge in una nota.

L’operazione è in linea con i tempi previsti dal programma di cartolarizzazione definito nel piano industriale 2019-2022 del futuro gruppo Bancario, in costituzione per effetto dell’accordo quadro stipulato, a fine dicembre 2018, tra Banca del Fucino e Igea Banca.

Più in particolare, il portafoglio di mutui performing, è stato ceduto al veicolo per la cartolarizzazione “Fucino Rmbs S.r.l.”, costituito ai sensi della Legge 130/99, e l’emissione prevede la ripartizione in tre tranches, senior (86%), mezzanine (4%) e junior (10%) con le seguenti caratteristiche:

la tranche senior, pari a 129 milioni di euro ha una cedola variabile legata al tasso Euribor 3 mesi + 30 bps, e ha ottenuto rating investment grade “Aa3(sf)” da Moody’s e “AA(low)(sf)” da Dbrs;

la tranche mezzanine, pari a circa 6 milioni di euro, ha una remunerazione pari a Euribor 3 mesi + 120 bps, con cap al 4% e uno split rating investment grade “Baa1(sf)” da Moody’s e “A(low)(sf)” da Dbrs;

la tranche junior, pari a circa 15 milioni di euro, presenta un rendimento variabile uguale a Euribor 3 mesi + 200 bps ed è priva di rating.

La totalità dei titoli Rmbs emessi sarà sottoscritta e trattenuta dall’originator Banca del Fucino; ottenuta l’eleggibilità, la tranche Senior potrà essere utilizzata quale collaterale per le operazioni di rifinanziamento con l’Eurosistema.

I Titoli Senior e Mezzanine saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese e contestualmente ammessi a negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT PRO gestito da Borsa Italiana.

Nell’ambito dell’operazione Igea Banca e JP Morgan hanno svolto il ruolo di co-arranger, mentre 130 Servicing S.p.A. ha assunto il ruolo di back up servicer.

JP Morgan è anche swap provider e Igea Banca sub-loan provider.

Gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti per Banca del Fucino dallo studio legale Rccd, mentre lo studio Orrick, Herrington & Sutcliffe ha seguito i co-arranger.