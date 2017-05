Banca del Fucino partner bancario di MonteNapoleone District

di

Banca del Fucino è il partner bancario di MonteNapoleone District, l’associazione che riunisce oltre centocinquanta global luxury brand presenti nel Quadrilatero della moda di Milano nelle vie Montenapoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Borgospesso e Bagutta.

Con sede a Milano in via Monte di Pietà 24, Banca del Fucino Private Banking supporta MonteNapoleone District come sponsor istituzionale per tutte le principali iniziative che saranno realizzate nel corso del 2017.

Scopo di questa partnership è il rafforzamento della presenza della Banca del Fucino nella città di Milano che rappresenta un nuovo mercato di crescita per la sua divisione Private Banking.

Come primo appuntamento in ordine cronologico la Banca del Fucino supporta la manifestazione dedicata alla nautica, “MonteNapoleone Yacht Club”, che si svolge a Milano fino al 21 maggio e che vede i più importanti Cantieri e Yacht Club del panorama internazionale, presentare modelli in scala di prestigiose imbarcazioni, video, immagini e progetti d’avanguardia e l’allestimento della mostra, curata da Antonio Vettese, “German Frers a Life for Yacht Design”, dedicata al famoso progettista argentino, che si compone di fotografie e riproduzioni dei disegni originali esposti, in anteprima italiana.

“Abbiamo fortemente voluto essere l’unica private bank partner di MonteNapoleone District perché riconosciamo il suo ruolo propulsivo per la città di Milano dove siamo presenti con una nostra sede interamente dedicata al Private Banking dal 2014. I nostri uffici si trovano al terzo piano di via Monte di Pietà 24, a pochi metri dallo shopping center di lusso a cielo aperto, unico al mondo, rappresentato da Montenapoleone District”, ha dichiarato Salvatore Pignataro, vice direttore generale e responsabile della divisione private banking di Banca del Fucino.

Banca del Fucino è la più antica banca privata romana, indipendente e presieduta dalla quarta generazione dei suoi fondatori. Fondata a Roma nel 1923 dai principi Torlonia, deve il suo nome alla realizzazione delle opere di bonifica e riassetto della piana del Fucino in Abruzzo, intraprese dalla famiglia nel 1855, anche se le sue origini risalgono alla costituzione del primo Banco Torlonia all’inizio dell’800.

