Banca della Marca, Massimo Barazzetta nuovo direttore generale

Il consiglio di amministrazione di Banca della Marca ha conferito a Massimo Barazzetta l’incarico di direttore generale dell’istituto di credito di Orsago. Cinquantottenne di origini milanesi, Barazzetta ha sviluppato un percorso di crescita professionale in primari istituti bancari nazionali, ricoprendo crescenti ruoli di responsabilità e sviluppando competenze specialistiche trasversali a diverse aree organizzative.

“Con la nomina di Barazzetta Banca della Marca guarda al futuro, proseguendo nell’importante percorso di sviluppo intrapreso con l’obiettivo di sostenere in maniera sempre più proattiva e capillare la crescita del territorio – commenta il presidente Loris Sonego -. Crediamo che il nostro ruolo come bcc non implichi soltanto la capacità di supportare nel presente la ripresa dell’economia reale locale, promuovendo attraverso gli ideali che da sempre ci appartengono la costruzione di reti virtuose di mutualità sociale. Si tratta anche di impegnarci per porre le migliori condizioni per il futuro di giovani, famiglie, piccoli imprenditori, agricoltori e artigiani, abbracciando progettualità innovative di valore e facendoci promotori dell’approccio sostenibile. In uno scenario che richiede sempre più ampiezza di visione strategica, Banca della Marca è lieta di accogliere alla direzione generale un profilo che si è già confrontato con contesti articolati e complessi. Con tutta la struttura auguro un felice inizio a Barazzetta, nella certezza che saprà affrontare con successo queste nuove sfide”.

Si accinge così a passare il testimone dopo sei anni Francesco Beninato, l’uscente direttore generale, che andrà a ricoprire il prestigioso incarico di responsabile area Nord Est del gruppo Iccrea, di cui Banca della Marca fa parte.

“Insieme al cda e a tutta l’organizzazione di Banca della Marca, porgo i più sinceri e sentiti auguri a Beninato per la nuova avventura professionale all’interno del gruppo, ringraziandolo per i preziosi contributi e i risultati raggiunti nel corso di questi sei anni alla direzione generale”, conclude Sonego.