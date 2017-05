Banca di Pisa e fornacette, deliberata l’adesione preventiva al Gruppo Bancario Iccrea

di

Il consiglio di amministrazione della Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo, ai sensi della riforma del credito cooperativo, ha deliberato l’adesione preventiva al Gruppo Bancario Iccrea. La scelta sarà sottoposta per l’approvazione definitiva all’assemblea dei soci convocata per il prossimo 20 maggio.



“Negli ultimi 30 anni abbiamo operato con successo e soddisfazione nel perimetro del Gruppo Cabel, fondato negli anni ’80 dalla nostra Banca insieme ad altri crediti cooperativi. La riforma del credito cooperativo ha imposto un importante percorso di riflessione per valutare e decidere un nuovo percorso da intraprendere – ha sottolineato Carlo Paoli, presidente della banca – . Continueremo ad avere radici salde nel territorio e manterremo la nostra autonomia ma opereremo nell’ambito di un coordinamento di gruppo e potremo contare su una struttura molto più grande, a livello patrimoniale e commerciale, per proseguire la crescita”.

In generale, la scelta di aderire al Gruppo è riconducibile al possesso di Iccrea, dei requisiti operativi, competenziali e infrastrutturali previsti dalla normativa. Il Gruppo Iccrea è da sempre accanto al territorio, alle famiglie e alle imprese che vi operano. Tra il 2007 e il 2015, ad esempio, ha impiegato 15 miliardi di euro alle Pmi in tutta Italia mentre, tra il 2011 e il 2015, ha concesso crediti alle famiglie italiane per 1,6 miliardi di euro.

