Banca d’Italia: 65.229 banconote false ritirate nel 2020. Sono il 27,7% in meno del 2019

Il numero delle banconote false ritirate dal mercato in Italia è diminuito del 27,7% nel 2020. Lo scorso anno la Banca d’Italia ha riconosciuto e ritirato dalla circolazione 65.229 banconote euro falsificate. Si tratta del dato più basso registrato dopo il 2002, anno in cui l’euro ha cominciato a circolare come moneta fisica. I tagli più falsificati continuano a essere quelli da 20 e da 50 euro, che rappresentano oltre i tre quarti del totale.

A livello globale nel 2020 sono state ritirate dalla circolazione 460.000 banconote false, il 17,7% in meno rispetto al 2019. Anche in questo caso il valore è attestato sul livello minimo a partire dal 2003. Il 94,5% delle contraffazioni è stato rinvenuto nei Paesi dell’area euro.

Banconote false ritirate negli ultimi 5 anni (fonte Banca d’Italia)

Anno € 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 Totale 2016 940 6.755 59.888 56.520 23.087 618 111 147.919 2017 471 3.792 71.950 69.050 15.295 781 233 161.572 2018 581 3.437 28.147 60.346 14.917 473 568 108.469 2019 1.343 3.741 29.406 37.917 17.200 298 284 90.189 2020 782 2.734 25.629 23.976 11.718 302 88 65.229

Cosa fare quando si è in possesso di banconote sospette di falsità

Se si hanno dubbi sulla legittimità di una banconota la Banca d’Italia invita a non tentare di spenderla, perché tale comportamento costituirebbe un reato. Si deve invece farla esaminare da addetti agli sportelli delle banche commerciali o degli uffici postali o delle filiali della Banca d’Italia. Costoro, se ritengono che la banconota sia falsa, hanno l’obbligo di ritirarla dalla circolazione e trasmetterla all’amministrazione centrale di Bankitalia a Roma, dove il centro nazionale di analisi delle banconote sospette di falsità (nac) la esamina per accertarne la falsità.

In caso di ritiro di una banconota sospetta di falsità, i soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione redigono un verbale, una copia del quale viene rilasciata, a titolo di ricevuta, all’esibitore.

Se il nac della Banca d’Italia accerta la legittimità della banconota, l’esibitore viene rimborsato, senza alcuna trattenuta. In caso contrario all’esibitore non è dovuto alcun rimborso.