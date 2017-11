Banca d’Italia, Barbagallo: “Crisi Banche Venete dovuta all’inadeguatezza del loro governo societario”

di

“È stata la vigilanza della Banca d’Italia ad avere rilevato le criticità che connotavano le due banche” Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Lo ha dichiarato il responsabile della vigilanza di Banca d’Italia, Carmelo Barbagallo in audizione alla Commissione d’inchiesta.

“Le maggiori criticità riscontrate presso entrambe le banche, in un quadro di forti carenze della governance, sono stati: il prezzo delle azioni; le operazioni “baciate”; le modalità di erogazione del credito – ha aggiunto Barbagallo -. Sui meccanismi di determinazione del prezzo delle azioni va subito rammentato che la Vigilanza non può fissare d’imperio il prezzo, responsabilità attribuita dal codice civile (art. 2528) all’Assemblea dei soci su proposta degli amministratori. La Vigilanza è peraltro intervenuta più volte per ottenere che i due intermediari si dotassero di processi adeguati e di criteri obiettivi di fissazione del prezzo, asseverati da consulenti esterni. Quanto alle operazioni “baciate”, esse non sono più vietate per legge dal 2008, a patto che i relativi finanziamenti siano autorizzati dall’Assemblea straordinaria, nel rispetto delle condizioni previste del codice civile (art. 2358) e che le azioni, e questo è il punto veramente cruciale, non siano conteggiate nel patrimonio di vigilanza”.

In questo contesto, ha spiegato il rappresentante di Palazzo Koch, “l’azione di vigilanza è stata intensa e costante. Nel periodo 2007-2017 sono state condotte 9 ispezioni presso Bpv e 7 presso Vb. Darò conto sinteticamente delle principali ispezioni e delle ulteriori azioni di vigilanza distinguendo tre periodi: i) gli anni dal 2007 al 2011, caratterizzati dalla prima fase della crisi economica e da una successiva temporanea ripresa; ii) gli anni dal 2012 al 2014, nel corso dei quali, in concomitanza con l’aggravarsi della crisi aziendale, emersero, grazie all’azione della Vigilanza, irregolarità gestionali; iii) gli ultimi anni, dal 2015 ad oggi, segnati dall’esplosione della crisi e dalla sua soluzione”.

Le criticità emerse per le due banche venete sono riconducibili, ha concluso Barbagallo “all’inadeguatezza del loro governo societario e, in tale ambito, all’autoreferenzialità del management. Queste debolezze si sono innestate su una situazione resa precaria da una recessione dell’economia assai profonda, di ampiezza mai sperimentata in tempo di pace. Prestiti erogati con leggerezza o in conflitto di interessi hanno contribuito al deterioramento della qualità del credito, dopo gli effetti della crisi, portando i due intermediari in ‘prossimità al dissesto’. Quanto alla possibilità di creare più sani metodi di governance, la Banca d’Italia aveva segnalato da lungo tempo la necessità di rivedere la disciplina delle banche popolari; la riforma poi varata è un passo nella giusta direzione, in quanto consente, tra l’altro, un controllo più incisivo del management da parte della base sociale e del mercato. L’attribuzione alla Banca d’Italia dal 2015 del potere di rimozione degli esponenti aziendali, e quello connesso di esprimere il gradimento sugli organi amministrativi neo-nominati, è un altro positivo passo. Un miglioramento della qualità dei board delle banche italiane potrà realizzarsi grazie alla disciplina sui requisiti di idoneità degli esponenti che il Ministero dell’Economia adotterà a seguito della consultazione pubblica conclusasi a settembre scorso. Sul fronte del rischio di credito, attraverso un’azione continua di controllo, stimolo e intervento, anche sanzionatorio, la Vigilanza può contenere i fenomeni di cattiva erogazione del credito, ma non evitarli, soprattutto in presenza di crisi economiche e di comportamenti fraudolenti del management. L’azione di contenimento dei rischi dovrebbe potersi avvalere di una giustizia civile pienamente funzionante e di procedure di recupero efficienti. I ritardi della giustizia civile del nostro paese incidono pesantemente sulla crescita dello stock di crediti deteriorati. Se i tempi di recupero dei crediti fossero pari alla metà di quelli registrati, lo stock di crediti deteriorati sarebbe anch’esso pari a circa alla metà di quello attuale. Le recenti misure volte a ridurre i tempi di recupero dei crediti e di escussione delle garanzie vanno nella giusta direzione ma attendono ancora di essere pienamente attuate oltre che potenziate con ulteriori interventi volti a migliorare l’efficienza dei tribunali. Quanto alla vicenda delle cosiddette “porte girevoli”, i fatti sono stati resi pubblici dalla Banca d’Italia con riferimento ai tre nominativi emersi nei giorni passati. La tematica è oggi ben presidiata dalla legge, cui si aggiunge il codice etico dell’Istituto. Vorrei anche aggiungere che la Banca d’Italia non incoraggia né auspica che propri dipendenti siano assunti dai soggetti vigilati; in ogni caso anche quando questo accade, ciò non influisce, né per quanto a mia conoscenza ha mai influito, sul corretto espletamento delle funzioni di vigilanza”.

