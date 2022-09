Banca d’Italia: conclusa procedura amministrazione straordinaria di Banca del Sud

Lo scorso 31 agosto si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria della Banca del Sud con sede in Napoli, disposta con provvedimento della Banca d’Italia n. 916074 dell’11 giugno 2021. Lo ha annunciato oggi Bankitalia, precisando che la conclusione è avvenuta “a seguito della ricostituzione degli organi sociali da parte dell’assemblea dei soci e della restituzione della banca alla gestione ordinaria. Gli organi sociali subentranti alla gestione commissariale, nominati in data 31 agosto 2022, si sono insediati in data 1 settembre 2022 ai sensi dell’art. 75, comma 3, del Tub”.