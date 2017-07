di

Con provvedimento della Banca d’Italia dell’11 luglio, Riccardo Andriolo, nato a Como l’11 febbraio 1975, è stato nominato componente del comitato di sorveglianza dell’Istituto per il Credito Sportivo in amministrazione straordinaria, in sostituzione del dimissionario prof. Marco D’Alberti, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalla norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione I, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in sostituzione del prof. Marco d’Alberti. Rimane immutata la restante composizione degli Organi della procedura.

Banca d’Italia, sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza dell’Istituto per il Credito Sportivo ultima modifica: da