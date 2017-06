Banca d’Italia, nel 2016 finanziamenti all’economia in contrazione in Molise

di

In Molise i prestiti bancari al complesso dell’economia, in lieve espansione nella prima parte del 2016, si sono successivamente contratti negli ultimi mesi dell’anno (-0,5 per cento a dicembre); l’andamento, che ha risentito del calo del credito alle imprese, è risultato peggiore nel confronto con l’Italia e il Mezzogiorno. Secondo i dati più recenti, tale tendenza è proseguita anche nei primi tre mesi dell’anno in corso. Lo rileva la Banca d’Italia

Sulla dinamica dei prestiti ha pesato l’indebolimento della richiesta di nuovi finanziamenti da parte delle imprese, non compensato dall’ulteriore espansione della domanda delle famiglie; le politiche di offerta degli intermediari sono rimaste nel complesso accomodanti.

Anche nel 2016 la dinamica del credito bancario è stata meno favorevole per gli intermediari appartenenti ai primi cinque gruppi di rilievo nazionale; il divario nei tassi di crescita con le altre banche, tuttavia, si è molto ridotto rispetto al biennio precedente. La quota dei crediti erogati dai primi cinque gruppi bancari, in progressiva diminuzione nel corso degli anni precedenti, si è così stabilizzata al 52,1 per cento del totale, un valore superiore di quasi 10 punti rispetto all’Italia.

La qualità del credito

Nel corso del 2016 la qualità del credito è ancora moderatamente migliorata. Il flusso dei nuovi prestiti deteriorati in rapporto al totale dei prestiti (tasso di deterioramento) è sceso dal 5,6 al 4,2 per cento; la diminuzione ha interessato sia le imprese sia le famiglie, risultando più marcata per le prime. Anche il flusso di ingresso dei prestiti in sofferenza è risultato in miglioramento: per l’insieme della clientela, l’indicatore è sceso di quasi mezzo punto percentuale, al 3,7 per cento, beneficiando della riduzione dei nuovi ingressi in sofferenza del settore produttivo, in particolare delle imprese di costruzioni e dei servizi; per le famiglie invece il tasso di ingresso in sofferenza è cresciuto, rimanendo comunque su valori più contenuti di quelli medi del Mezzogiorno.

Tra i crediti bancari, la quota di quelli deteriorati è diminuita di due punti percentuali, al 26,5 per cento; nel confronto con la media nazionale, tuttavia, tale valore risultava ancora assai elevato, risentendo delle più pesanti ripercussioni della passata fase recessiva sul tessuto produttivo regionale.

