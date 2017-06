Banca d’Italia, nel 2016 in Toscana lieve crescita del credito

di

Nella prima parte del 2016 i prestiti bancari al complesso dell’economia della Toscana sono rimasti su un sentiero di moderata crescita per ristagnare alla fine dell’anno; a fronte dell’incremento dei finanziamenti alle famiglie, in accelerazione rispetto all’anno precedente, si è registrato un lieve calo di quelli alle imprese. Tali tendenze sono sostanzialmente confermate anche dai dati riferiti ai primi mesi del 2017. È quanto emerge dalla periodica analisi dedicata dalla Banca d’Italia alle economie regionali.

Secondo la Banca d’Italia la flessione dei prestiti al settore produttivo è riconducibile prevalentemente alla debole domanda di credito per investimenti. In un contesto di politica monetaria accomodante, le condizioni di offerta alle imprese sono rimaste nel complesso pressoché invariate, sebbene le banche abbiano mantenuto politiche d’impiego ancora selettive verso la clientela più rischiosa. L’accelerazione del credito alle famiglie riflette sia la ripresa della spesa per l’acquisto di beni durevoli e di abitazioni, sia condizioni di offerta ancora distese.

Nel 2016 i finanziamenti all’economia regionale sono aumentati principalmente per le banche di minori dimensioni, a fronte di un calo per quelle appartenenti ai primi cinque gruppi, delineatosi nella seconda parte dello scorso anno. Al netto degli intermediari interessati da procedure di risoluzione delle crisi o sottoposti a ricapitalizzazione precauzionale con intervento pubblico (banche in difficoltà), la dinamica del credito alle imprese e, soprattutto, alle famiglie toscane sarebbe stata leggermente superiore, specialmente nell’ultimo biennio.

