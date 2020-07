Banca d’Italia, nomina di due membri dell’organo decidente dell’Abf

La Banca d’Italia ha deliberato la nomina, con decorrenza dal 22 luglio, dei seguenti nominativi quali membri dell’organo decidente dell’Arbitro bancario finanziario (Abf):



Collegio di Napoli

– prof. avv. Andrea FEDERICO, nato a Salerno il 23.9.1964, quale componente effettivo;



Collegio di Bari

– prof.ssa avv. Maria Maddalena SEMERARO, nata a Taranto il 22.3.1978, quale componente supplente.



La durata dell’incarico per la prof.ssa Semeraro è di tre anni; l’incarico del prof. Federico scadrà il 21 dicembre 2022 in ragione del mandato già in corso.



l’Abf è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia.

Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario); non è necessaria l’assistenza di un avvocato.

Le decisioni dell’Abf non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l’intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica.

Il cliente può ricorrere all’Abf solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all’intermediario. Se la decisione dell’Abf è ritenuta non soddisfacente il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.

L’Abf si articola sul territorio nazionale in sette Collegi: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. La composizione di ciascun Collegio assicura che siano rappresentati gli interessi dei diversi soggetti coinvolti.

In ciascun Collegio l’Organo decidente è composto da cinque membri:

il Presidente e due membri sono scelti dalla Banca d’Italia;

un membro è designato dalle associazioni degli intermediari;

un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori).

Il Presidente resta in carica per cinque anni e gli altri membri per tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Tutti i componenti devono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza.

L’attività di segreteria tecnica per ciascun Collegio è svolta da personale della Banca d’Italia.

Le sette segreterie tecniche hanno il compito di:

ricevere ed esaminare il ricorso, verificando in primo luogo che sia completo, regolare e presentato nei termini;

ricevere la documentazione fornita dalle parti, compresa quella relativa al reclamo presentato all’intermediario e, ove ne ravvisino l’esigenza, chiedere alle parti ulteriori elementi;

se necessario, chiedere al cliente di regolarizzare il ricorso;

curare le comunicazioni alle parti relative alla procedura di ricorso.



La nascita dell’Abf

L’Arbitro Bancario Finanziario (Abf) è stato istituito nel 2009 in attuazione dell’articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005).

Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CIicr) – che opera presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – con Delibera del 29 luglio 2008 ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato alla Banca d’Italia il compito di curarne l’organizzazione e il funzionamento.

In applicazione della Delibera del Cicr la Banca d’Italia ha adottato le disposizioni che regolano il funzionamento del sistema stragiudiziale ABF nel suo complesso.

L’Abf ha inizialmente operato con tre Collegi territoriali; da dicembre 2016 è attivo sul territorio con sette Collegi, competenti in base al domicilio del cliente.