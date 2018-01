di

Con provvedimento della Banca d’Italia del 9 gennaio 2018, il prof. avv. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24.10.1940, è stato nominato commissario liquidatore, in sostituzione dell’avv. Salvatore Furnari, il dott. Leopoldo Varriale, nato a Napoli (NA) il 23.6.1945, e il dott. Roberto Romagnoli, nato a Portomaggiore (FE) il 28.12.1952, sono stati nominati componenti del Comitato di sorveglianza, in sostituzione del prof. avv. Alberto Jorio e del dott. Giulio Padalino, della Sicilcassa S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Palermo (PA), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III, del Testo Unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia.

Nella riunione del 18 gennaio 2018, il Comitato di sorveglianza ha nominato il dott. Silvio Tirdi Presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 81, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 385/93.

Banca d’Italia, modifica della composizione degli organi della liquidazione coatta amministrativa di Sicilcassa ultima modifica: da