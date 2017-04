Banca d’Italia, segnalazione di intermediari finanziari non abilitati al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico

di

In relazione a comunicazioni pervenute e/o a notizie comunque acquisite, la Banca d’Italia segnala che i seguenti soggetti già iscritti nell’elenco generale degli intermediari finanziari previsto dall’art. 106 del Testo unico bancario, non sono abilitati al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico (quali le fidejussioni a favore di enti e amministrazioni pubbliche o a imprese e privati in genere):

FINDORO FINANZIARIA SPA, C.F. 05027101210, Via Torino 30, Napoli

GBM FINANZIARIA SPA, C.F.07885750633, Via Savoia 84, Roma

In relazione a comunicazioni pervenute e/o a notizie comunque acquisite, si segnala che i seguenti soggetti sono iscritti nella sezione riservata ai confidi prevista dall’art. 155, comma 4 del Testo unico bancario, per l’attività di concessione di garanzie “collettive” a favore di banche e altri intermediari autorizzati, senza essere abilitati al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico (quali le fidejussioni a favore di enti e amministrazioni pubbliche o a imprese terze e privati in genere, anche se prestate nell’interesse di imprese socie del confidi).

1. COFINTRADE, in fallimento, C.F. 02531020721, Via di Mezzocammino 157, Roma

2. CONFIDI CREDITO E SVILUPPO (già COOPERATIVA GARANZIA FIDI COMMERCIO E TURISMO PROVINCIA DI CHIETI), C.F. 01633550684, Via Macinini 33, Ortona (CH) fraz. Villa Caldari – Sede operativa: Via G. Porzio Centro Direz. Isola F/10, Napoli

3. CONFIDIMPRESE, C.F. 03231350616, Via Antonio Salandra 18, Roma

4. COOPERATIVA FIDI CENTRO ITALIA, C.F. 02052280696, Via Pasquale De Virgiliis 51, Chieti

5. CONFIDI SUPREMO (già CONFIDI IMPRESE UNITE), C.F. 95128760634, Piazza Federico Pedrocchi 4/5, Roma – Sede amministrativa: Via Casanova 61, Napoli

6. CONFIDI UNION IMPRESA, C.F. 02115400802, Viale Mazzini 134, Roma

7. CONSORZIO CONFIDI NORD OVEST, in fallimento (già CONSORZIO FIDIROMA), C.F.11370441005, Corso Venezia 61, Milano

8. CONSORZIO CONFIDI TORINO, C.F. 03993640618, Via O.R.O. 2, Taggia (IM)

9. CONSORZIO FIDICONLAZIO, in fallimento, C.F. 12124661005, Via di San Tarcisio 14, Roma

10. CONSORZIO FIDI ITALICUM, C.F. 08153261212, Via Selegas 11, Roma

11. CONSORZIO FIDI FINPROGRESS ITALIA, C.F. 05287500655, Via Foce 79, Sant’Arsenio (SA) – Sede operativa: Via Parmenide 6, Salerno

12. CONSORZIO IMPRESA ITALIANA FIDI in liquidazione, C.F.03881160612, Viale John Fitzgerald Kennedy 63, Vibo Valentia

13. CONSORZIO MERIDIANA FIDI, C.F. 01519420622, Via dei Satelliti 3, Ladispoli (RM)

14. CONSORZIO SVILUPPIMPRESE (già LA FINANZIARIA, già CONSORZIO ITALIANO DI GARANZIE PMI ITALIA), C.F. 03888460619, Corso di Francia 165, Roma

15. FINA COMMERCIO in liquidazione, C.F. 94008930714, Via Nicola Campanile 58, Lucera (FG)

16. SOCIETA’ CONSORTILE COOPERATIVA ASECFIDI, C.F. 92040720705, Via Monforte 16/A Campobasso

17. SOCIETA’ COOPERATIVA DI GARANZIA FIDI FUTURO ITALIA, C.F. 02582340796, Piazza Asti 5, Roma

18. UNIMPRESA FIDI, C.F. 05978720638, Piazza G. Bovio 14, Napoli

19. UNIONCOOPFIDI, C.F. 06742310722, Via Lima 7, Roma

Banca d’Italia, segnalazione di intermediari finanziari non abilitati al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico ultima modifica: da