Banca d’Italia, segnalazioni di operatività da parte di soggetti che non risultano iscritti in albi o elenchi tenuti dall’istituto

Segnalazioni di operatività da parte di soggetti che non risultano iscritti in albi o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia.

Aggiornamenti al 9 marzo 2017:

Sfac Credit Guarantee Company Ltd (precedenti denominazioni: Nissay Dowa Guarantee Company Ltd e Siac Re Guarantee Company Ltd). Si segnala che la società Sfac Credit Guarantee Company Ltd con sede legale a Birmingham non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia né risulta autorizzata a svolgere attività finanziaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 18 TUB.

Bolton First Credit. Si segnala che la Bolton First Credit, con sede in Auckland (Nuova Zelanda), non è iscritta in alcuno degli albi o elenchi tenuti da questo Istituto e, pertanto, non risulta abilitata a svolgere in Italia attività finanziaria e, in particolare, a rilasciare garanzie nei confronti del pubblico.

SMP Merchant. Si segnala che la società SMP Merchant con sede in Londra (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia, né risulta abilitata a svolgere attività finanziaria in regime di prestazione di servizi senza stabilimento in Italia.

CSC Compagnia Svizzera Cauzioni SA. Si segnala che la società CSC Compagnia Svizzera Cauzioni SA con sede in Lugano (Svizzera) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia, né risulta abilitata a svolgere attività finanziaria in regime di prestazione di servizi senza stabilimento in Italia.

Lloyds VA Group Ltd. Si segnala che la società Lloyds VA Group Ltd con sede in Londra (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia, né risulta abilitata a svolgere attività 1 finanziaria in regime di prestazione di servizi senza stabilimento in Italia.

Allied RE Credit Ltd Si segnala che la società Allied RE Credit Ltd con sede in Londra (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia, né risulta abilitata a svolgere attività finanziaria in regime di prestazione di servizi senza stabilimento in Italia.

UVB Banco ZRT. Si segnala che la società “UVB Banco ZRT”, con sede in Budapest (Ungheria), non è autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, né iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia ovvero autorizzata a svolgere attività finanziaria in libera prestazione di servizi.

Fideuram Ltd. Si segnala che la società Fideuram Ltd con sede in Londra (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia, né risulta abilitata a svolgere attività finanziaria in regime di prestazione di servizi senza stabilimento in Italia.

Ansbacher Europe Limited Si segnala che la società Ansbacher Europe Ltd con sede in Londra (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia, né risulta abilitata a svolgere attività finanziaria in regime di prestazione di servizi senza stabilimento in Italia.

Ansbacher & Co. Limited Si segnala che la società Ansbacher & Co. Limited, con sede legale in Londra (UK), non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia e, a decorrere dal 1° maggio 2012, non risulta autorizzata a svolgere l’attività bancaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 16 TUB.  Banca Investimenti Euromediterranea S.A. Si segnala che la società Banca Investimenti Euromediterranea con sede legale nella Repubblica Dominicana non è un soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria, in quanto non è iscritta nell’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 TUB, né è autorizzata a svolgere attività bancaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 16 TUB.

International Co.Fid. Spa Si segnala che la società International Co.Fid. Spa non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia.

Andromeda Limited SA Si segnala che la società Andromeda Limited SA non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia.

Goldbex International S.L. Si segnala che la società Goldbex International S.L. non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia.

Securitas Aurum Ltd Si segnala che la società Securitas Aurum Ltd non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia.

The Lyon Investments Spa Si segnala che la società The Lyon Investments Spa non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia.

Unifides LTD Si segnala che la società di diritto britannico Unifides Ltd non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia.

Posta Popolare della Sardegna

Posta Europea Si segnala che le società Posta Popolare della Sardegna e Posta Europea non sono iscritte in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia.  CrediBanca Si segnala che la società CrediBanca non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia.

Orkin Financial Services Ltd Si segnala che la società Orkin Financial Services Ltd con sede legale in Londra (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia né risulta autorizzata a svolgere attività finanziaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 18 TUB.

Vikay Financial Services Ltd Si segnala che la società Vikay Financial Services Ltd con sede legale in Wembley (Regno Unito) non è iscritta in albi e/o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia né risulta autorizzata a svolgere attività finanziaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 18 TUB.

Victoria Bank Si segnala che la cd. “Victoria Bank” non è un soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria, in quanto non è iscritta nell’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 TUB, né è autorizzata a svolgere attività bancaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 16 TUB.

Banca Re Mida Si segnala che la cd. “Banca Re Mida” non è un soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria, in quanto non è iscritta nell’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 TUB, né è autorizzata a svolgere attività bancaria in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 16 TUB.

Arca Invest SGR SPA Si segnala che la cd. “Arca Invest SGR SpA” di Voghera (PV) non è un soggetto abilitato a esercitare il servizio di gestione del risparmio né è iscritto nell’elenco degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB e non è sottoposto a controlli della Banca d’Italia. Tale società va distinta da: “Arca SGR SpA” con sede in via Mosè Bianchi, 6 – Milano, che è invece regolarmente iscritta nell’elenco delle società di gestione del risparmio con cod. meccanografico 15008.6; i relativi dati sono consultabili alla voce: www.bancaditalia.it/vigilanza sezione: albi ed elenchi di vigilanza, sottosezione: intermediari.

Italfinanziaria Spa Si segnala che la “Italfinanziaria Spa” di Roma non è un soggetto abilitato a operare nel settore finanziario, in quanto non iscritto nell’elenco generale ex art. 106 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a controlli della Banca d’Italia.

Development & Holding Bank of Belize Si segnala che la cd. “Development & Holding Bank of Belize” non è un soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria, in quanto non iscritto nell’Albo delle banche ex art. 13 del d.lgs. n. 385/93 e neanche nell’elenco generale ex art. 106 del medesimo d.lgs.; tale organismo non è sottoposto a vigilanza della Banca d’Italia.

Banca Magnolia Si segnala che la cd. “Banca Magnolia” non è un soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria, in quanto non iscritto nell’Albo delle banche ex art. 13 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a vigilanza della Banca d’Italia.

Fincredit Spa Si segnala che la cd. “Fincredit Spa” di Aversa (CE) non è un soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria, in quanto non iscritto nell’Albo delle banche ex art. 13 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a vigilanza della Banca d’Italia.

Banca Internazionale di Credito Si segnala che la cd. “Banca Internazionale di Credito” di Pescara non è un soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria, in quanto non iscritto nell’Albo delle banche ex art. 13 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a vigilanza della Banca d’Italia.

Avatar Spa Si segnala che la “Avatar Spa” di Sant’Ilario d’Enza (RE) non è un soggetto abilitato a operare nel settore finanziario, in quanto non iscritto nell’elenco generale ex art. 106 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a controlli della Banca d’Italia.

Ensign Union plc Si segnala che la “Ensign Union plc” di Londra non è un soggetto abilitato a operare nel settore finanziario, in quanto non iscritto nell’elenco generale ex art. 106 del d.lgs. n. 385/93, e non è sottoposto a controlli della Banca d’Italia.

