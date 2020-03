Banca d’Italia, tassi effettivi globali medi e valori medi dei compensi di mediazione II trimestre 2020

La Banca d’Italia ha pubblicato i tassi effettivi globali medi (Tegm) e i valori medi dei compensi di mediazione riferiti al secondo trimestre 2020, rilevati ai sensi della Legge n. 108/96.

I Tegm sono segnalati dagli intermediari alla Banca d’Italia tenendo conto delle Istruzioni per la rilevazione e dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia. I tassi segnalati, corretti per la variazione dei tassi sulle operazioni di politica monetaria, costituiscono la base per il calcolo dei tassi soglia, oltre i quali gli interessi sono considerati usurari.

I valori medi dei compensi di mediazione sono aggregati in tre categorie di operazioni; per essi la Legge n. 108/96 non stabilisce una soglia ma prevede il reato di mediazione usuraria nel caso in cui gli oneri sostenuti risultino sproporzionati rispetto all’opera di mediazione.

I Tegm e i tassi soglia sono stati trasmessi dalla Banca d’Italia al Ministero dell’Economia e

delle Finanze che ha emanato in data 26 marzo 2020 il Decreto Ministeriale con le “soglie di usura”, valide per il secondo trimestre 2020, e la nota di chiarimenti.

Il Decreto contiene altresì i valori della maggiorazione media dei tassi di mora contrattuali,

rispetto ai tassi di interesse corrispettivi, ricavati da una rilevazione statistica campionaria condotta a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia, d’intesa con il Ministero.