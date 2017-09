di

Banca Etica festeggia 10 anni di attività in Sicilia e organizza una festa in filiale. Per l’occasione anche iI consiglio di amministrazione ha deciso di riunirsi a Palermo 18 e 19 settembre.

Banca popolare Etica, la prima e ancora unica banca italiana interamente dedita alla finanza etica, continua a crescere in Sicilia, dove è presente con una filiale a Palermo, un banchiere ambulante per la Sicilia Orientale e 3 gruppi di soci attivi che promuovono la finanza etica sul territorio. Anche la società di gestione del risparmio del Gruppo, Etica Sgr, è presente nell’isola da due anni con un referente per il Sud che ha sede a Palermo.

I numeri

A luglio 2017 la banca registra in Sicilia:

20 milioni di euro di raccolta diretta

60 milioni erogati in 10 anni a favore di famiglie e imprese, tra cui oltre 4 milioni di erogazioni nell’ambito del progetto Jeremie che ci ha permesso di utilizzare fondi Ue per sostenere finanziariamente 59 imprese sociali (in gran parte startup).

6 milioni di fondi comuni d’investimento etici di Etica Sgr raccolti dalla rete Banca Etica.

1.100 soci

1,4 milioni di capitale sociale

“Nei primi 10 anni della finanza etica in Sicilia Banca Etica ha erogato nel complesso circa 60 milioni di euro di finanziamenti a favore di famiglie e imprese sociali che promuovono la legalità, il riutilizzo dei beni confiscati alle organizzazioni criminali, l’innovazione e la cooperazione sociale, la promozione della cultura e della qualità di vita, la tutela dell’ambiente – ha sottolineato Ugo Biggeri, presidente di Banca Etica -. Abbiamo gestito i fondi Jeremie e sostenuto due fondazioni di Comunità nel loro percorso di avvio e infrastrutturazione: Messina e Val di Noto – stiamo lavorando alla conclusione di un accordo che ci vedrà impegnati con soggetti che operano nel territorio per la riqualificazione del quartiere Ballarò e dei Cantieri Culturali della Zisa”.

Programma

Dieci anni di Banca Etica in Sicilia

Lunedì 18 settembre 2017 – Filiale di Banca Etica di Palermo – Via Catania 24

ore 17,00 inizio dei festeggiamenti con attività per bambini fuori e dentro la filiale di Banca Etica a cura di Arciragazzi Palermo

ore 18,30 esibizione dei maestri di tango argentino Pablo Pouchot e Silvina Larrea a cura di Civitas Tango Ssd

ore 19,00 momento di saluti con:

Leoluca Orlando, sindaco di Palermo

Ugo Biggeri, presidente di Banca Etica

Alessandro Messina, direttore generale di Banca Etica

Testimonianze di realtà del territorio finanziate da Banca Etica, di soci, clienti e lavoratori di Banca Etica.

ore 20.00 aperitivo offerto da realtà socie di Banca Etica: Centro Olimpo, Cha, Chilometrozero, Consorzio Libera Terra Mediterraneo, Dolce Buonaspina, Ecologica, Equonomia la Bottega del Mondo, Ethnic, FranGè Pizzeria, I Monaci ristorante, L’Arcolaio cooperativa sociale, QBio.

La serata si concluderà con balli e musica popolare a cura di Arci Tavolatonda.

Saranno infine presenti Coltivare Bio Naturale, che regalerà delle piantine e presenterà i corsi di orticoltura; Glifo edizioni, che racconterà la sua esperienza e allestirà un banchetto espositivo; Koinè film che realizzerà un video della festa.

