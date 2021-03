Banca Etica: al via domani regolamento europeo finanza sostenibile. Primo passo importante ma troppo timido

“Banca Etica con tutte le reti internazionali della finanza etica guarda con favore al lavoro dell’Unione Europea per regolamentare e incentivare la finanza sostenibile. Ma non possiamo fare a meno di notare come questa normativa ad oggi sia molto complessa da applicare e soprattutto molto annacquata”. Si è espressa così oggi Anna Fasano, presidente di Banca Etica, in occasione dell’entrata in vigore del primo regolamento europeo adottato nell’ambito dell’ambizioso Action Plan Ue per la finanza sostenibile, previsto per il 10 marzo. Per rilanciare l’economia, proteggere il pianeta e favorire la coesione sociale, secondo Banca Etica, occorre una finanza realmente etica, che rispetti sette punti di forza, riassunti dall’istituto di credito in un position paper.

“Le differenze tra ciò che noi intendiamo per finanza etica e ciò che la Ue certificherà come finanza sostenibile sono tante – ha spiegato Fasano -. È utile guardare alla genealogia e dunque alle dinamiche politiche che hanno generato la finanza etica da una parte e la finanza sostenibile (nella definizione che sta assumendo) dall’altra. La finanza etica aspira a un concetto di giustizia sociale e inclusione, che va ben oltre la proposta dell’Ue. Termini come profitto, speculazione, governance, impatto, incidenza, costruzione della cittadinanza acquisiscono un significato completamente diverso e configurano uno spazio coerente che non si limita a un’aggregazione di iniziative concrete, ma piuttosto a una proposta completa sul modo in cui l’intermediazione finanziaria dovrebbe operare per generare giustizia sociale e bene comune”.

Secondo l’istituto, oggi manca uno standard condiviso di che cosa s’intenda per sostenibilità negli investimenti finanziari, il che permette a ogni banca o gestore di darsi delle proprie definizioni, spesso piuttosto deboli e cucite su misura per le proprie esigenze. L’Europa si sta muovendo per definire una cornice di regole: la Sustainable Finance Agenda, il Piano d’azione per la finanza pubblicato a marzo del 2018, da un lato, riconosce l’insostenibilità di buona parte dell’attuale sistema finanziario, dall’altro prova, a intervenire per inquadrare e sviluppare una possibile alternativa, ponendo tra i propri obiettivi il reindirizzamento dei flussi finanziari non solo pubblici ma anche privati verso la sostenibilità. Il Regolamento 2088 del 2019, che entra in vigore il 10 marzo 2021, prova a dare una definizione precisa di investimento sostenibile.

Finanza etica e finanza sostenibile non sono la stessa cosa

“Le nuove normative europee sono di grande interesse per le reti internazionali della finanza etica (Gabv- Global Alliance for Banking on Values e Febea-Federazione Europea delle Banche etiche e alternative) che esprimono apprezzamento per gli sforzi dell’UE, ma non possono tralasciare di evidenziare alcune perplessità, a partire dalla controversa scelta della Commissione UE di affidare al colosso finanziario BlackRock il ruolo di advisor per la finanza sostenibile”, spiega Banca Etica.

La finanza etica, come intesa e praticata da decenni da molte istituzioni finanziarie in Europa e non solo, è infatti qualcosa di molto diverso dalla finanza sostenibile che l’Europa sta provando a regolamentare. Sette i punti di forza che, secondo l’istituto, è necessario evidenziare: