Banca Etica alla presidenza della Federazione europea delle banche etiche e alternative

Ieri a Varsavia l’assemblea della Federazione europea delle banche etiche e alternative ​(Febea) ​ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione. Peru Sasia, è stato nominato presidente. Sasia è consigliere di amministrazione con delega alla Spagna di Banca Etica, nonché presidente della fundación Fiare e professore di Etica civica ed Etica applicata all​’​Università di Deusto​ (​Bilbao​)​.

La Federazione europea delle banche etiche e alternative è un’organizzazione costituita nel 2001 per promuovere lo sviluppo della finanza etica e solidale in Europa. Febea, fondata da Banca Etica (Italia e Spagna), Crédit Coopératif e Caisse Solidaire du Nord Pas-de-Calais (Francia), Crédal e Hefboom (Belgio) e Tise (Polonia), oggi unisce 13 banche, 7 cooperative finanziarie, 4 società di investimento e 2 Fondazioni, in rappresentanza di 17 paesi europei.

Complessivamente le istituzioni rappresentate da Febea hanno 3.300 lavoratori, 250 filiali e oltre 200.000 soci, un attivo totale di 30,5 miliardi di euro e 670.000 clienti.

“È un onore poter guidare la Federazione. A livello europeo assistiamo alla crescita della finanza etica, seppur ancora con un basso grado di riconoscimento legislativo. L’eccezione della normativa italiana, di recente approvazione, ma ancora priva di attuazione, ci mostra che cresce la sensibilità delle istituzioni e su questo occorre lavorare – ha dichiarato il neo presidente Peru Sasia -. Febea può crescere ancora integrando e supportando le differenti esperienze di finanza etica in fase di start up e, inoltre, può accrescere la propria capacità di influenza stimolando il dibattito politico in Europa sul riconoscimento della finanza al servizio delle persone e dell’ambiente”.

